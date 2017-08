Mossos alerta de mails que infecten els ordinadors

Els Mossos d'Esquadra han alertat a través de les seves xarxes socials d'una nou enviament de malware que arriba als ordinadors a través d'un correu electrònic. En aquest cas, el mail porta com a assumpte ´Envío de factura´ o ´Factura´. S'hi adjunta un document anomenat 'Factura', i en cas d'obrir-lo, infecta l'ordinador amb un virus. És per aquest motiu que el cos policial demana que si algú rep aquest correu electrònic, no l'obri i l'enviï directament a la paperera.







Hagis comprat online o no, si t´arriba correu amb l´assumpte ´Envío de factura´ o ´Factura´ i arxiu zip adjunt NO l´obris! És un malware ???? pic.twitter.com/d6hVZWaw06 — Mossos (@mossos) 27 d´agost de 2017