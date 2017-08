Puigdemont aposta per una transició cap a la independència "curta, molt dialogada i negociada"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha apostat per una transició cap a la independència "curta, molt dialogada i molt negociada" si guanya el sí al referèndum previst pel pròxim 1 d'octubre. Així ho ha manifestat en una entrevista publicada per El Nacional. "Si haguéssim acordat el referèndum amb l'estat espanyol, aquest també hauria estat un dels termes dels acords, però en no acordar-ho, la transició vindrà determinada pels resultats, per les reaccions des de fora, per la pròpia reacció del sistema polític espanyol davant dels resultats...", ha afegit. També ha estat preguntat per les declaracions d'Anna Gabriel, de la CUP, a l'ACN qui va dir que volien "un Govern sense el conseller Santi Vila". El president ha replicat: "Santi Vila, i tota la resta, per més que digui la CUP, són membres a plena satisfacció d'aquest Govern".

Sobre els atemptats a Barcelona i Cambrils, ha assenyalat que ha sentit per un costat, "preocupació, frustració, ràbia, dolor, tristesa immensa, que encara dura. Però alhora, també determinació, coratge, esperança, confiança, fe en la societat, perquè efectivament, hem donat senyals d´aquesta confiança, determinació, unitat civil, per derrotar el terrorisme i acompanyar aquells que en pateixen els efectes".

Puigdemont ha explicat que després d'assabentar-se'n mentre estava de camí cap a Barcelona, el va trucar el president del govern espanyol, Mariano Rajoy. "Hem estat en contacte aquests dies, i la comunicació ha sigut directa i fluïda". De nou, ha recalcat la bona coordinació i cooperació d'aquests dies. "Des del primer moment, Rajoy va trucar i es va posar a disposició i ens vam intercanviar informació".

Preguntat pel referèndum previst per d'aquí poc més d'un mes, el president ha assegurat que seria un error que "l'agenda política, que no té res a veure amb la política de seguretat, hagués de patir alguna alteració substancial pel propòsit i l´interès dels terroristes". Per això, ha fet una crida a mantenir la normalitat perquè "la normalitat és la derrota. Volem derrotar els terroristes. L'exercici de la llibertat sempre és una victòria". Segons Puigdemont, "som demòcrates i la democràcia derrota el totalitarisme. L'expressió violenta dels terroristes pretendria acabar amb la llibertat, voldria que receléssim, que ens tanquéssim a casa, que tinguéssim enemics a la porta del costat, que no ens poguéssim moure amb llibertat. Nosaltres, com a Govern, i estic convençut que ho comparteix la majoria de la població, no ho podem permetre".

Ha manifestat que l'intent de barrejar el procés amb els atemptats no és només una molèstia per a ell, sinó "una ofensa a les víctimes". "Que algú vingui per intentar treure profit partidista o polític d´una tragèdia, em va ofendre com a ésser humà, com a persona, ja no com a polític que pensa d'una manera determinada. Ho vaig trobar miserable, perquè ho era, a més de ser fals".



Llei de referèndum

Sobre quan s'aprovarà la llei del referèndum, ha recordat que és un àmbit de treball del Parlament, però ha considerat que s'ha de tirar endavant "en temps i forma adequada perquè pugui procedir-se a la convocatòria formal del referèndum i es puguin exigir totes les garanties que han d´acompanyar la seva celebració". També ha apuntat que l'aprovació de la llei de transitorietat "és una qüestió que han de decidir els grups parlamentaris".

Respecte si convocarà el referèndum abans de la Diada, Puigdemont ha dit que no podia respondre "perquè té molt a veure amb el calendari parlamentari. No tenim la llei, encara. No puc preveure una data exacta de convocatòria del referèndum si no tenim la llei". Ha assenyalat que faran la convocatòria quan tinguin la llei. Ha assegurat que la gent ha de tenir la certesa que quan sigui convocada a les urnes "aquest referèndum indefectiblement se celebrarà".

Pugidemont ha garantit que el dia 1 d'octubre hi haurà urnes. "I aquesta és la feina a la qual s'ha de dedicar el Govern, com tots els governs que hi ha hagut a la democràcia espanyola s'han preocupat que quan convoquen unes eleccions o han convocat un referèndum les urnes hi siguin". Ha reconegut que el que li preocupa és que el referèndum es pugui celebrar en "un clima de normalitat i de respecte per la gent que vol anar a votar -a votar sí, no, o en blanc- i per la gent que decideixi no anar-hi". "Tota la resta és accessori", ha afegit. En aquest sentit, ha declarat que "cal triar entre contribuir a la normalitat o alterar la normalitat del dia 1 d'octubre".

Sobre si s'aturaria o s'ajornaria el referèndum si el govern espanyol oferís dialogar el referèndum, Puigdemont ha contestat que si la voluntat l'executiu espanyol és fer possible que els catalans votin i acordar els termes per poder fer el referèndum, "és obvi. Si la primera opció era un referèndum acordat amb l´Estat i l´Estat decideix acordar el referèndum crec que tenim el deure de buscar aquest camí". Ha considerat que en aquest cas no es podria dir "ara no".



Replica a la CUP

Sobre el fet que Anna Gabriel, de la CUP, demanés en una entrevista a l'ACN un Govern sense Santi Vila, el president ha replicat: "Qui decideix nomenar i cessar consellers, com ja s´ha comprovat, és el president". En aquest sentit, ha apuntat que la CUP o qualsevol altre grup parlamentari "tenen dret a opinar el que vulguin, però evidentment és el president qui nomena els consellers i els ratifica en el càrrec. Santi Vila, i tota la resta, per més que digui la CUP, són membres a plena satisfacció d'aquest Govern", ha afegit.