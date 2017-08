Juana Rivas lliura els seus fills menors al pare a la Guàrdia Civil

Juana Rivas, la mare de Maracena (Granada) obligada per la jutge a lliurar aquest dilluns els seus fills al pare, condemnat el 2009 per lesions en l'àmbit domèstic, ha lliurat els menors, d'onze i tres anys, en la Comandància de la Guàrdia Civil de Granada.

Així ho han confirmat a Europa Press fonts de la Subdelegació del Govern espanyol, que han precisat que no ha transcendit el procediment seguit per la mare de Maracena per lliurar als seus fills, com estava obligada judicialment aquesta tarda a les 17,00 hores en un punt d'intermediació familiar.

La Guàrdia Civil de Granada no havia pogut localitzar fins al matí d'aquest dilluns Juana Rivas, han informat fonts del cos, si bé estava degudament notificada que havia de lliurar els nens, mentre està representada per advocat i procurador en les diligències que porta endavant el Jutjat d'Instrucció 2 de Granada, que la investiga per suposades desobediència judicial i substracció de menors.