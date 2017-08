JxSí i la CUP acorden aprovar la Llei de transitorietat abans de l'1-O

Els grups parlamentaris de JxSí i la CUP han acordat que la Llei de transitorietat quedi aprovada abans de la celebració del referèndum previst per a l´1 d´octubre. Així ho han anunciat el president de JxSí, Lluís Corominas, i el diputat anticapitalista Benet Salellas, durant la presentació pública davant la premsa de les línies mestres de la llei, on també han detallat que la norma rep el nom complet de "Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la república". A més, els dos grups han explicat que durant el matí d´aquest dilluns registraran al Parlament el text de la proposició, per tal que iniciï el seu tràmit a la cambra. De moment, JxSí i la CUP han donat pocs detalls del contingut de la pròpia llei, comprometent-se a explicar-la amb posterioritat als periodistes. El que sí han concretat és que el text té 89 articles i 3 disposicions finals, i una d´elles serà "suspensiva", permetent així que només entri en vigor la llei si el ´sí´ a la independència guanya a l´1-O. Tant Corominas com Salellas han insistit que la Llei de transitorietat s´aprovarà abans del referèndum perquè "tant els del ´sí´ com els del ´no´ sàpiguen quines són els conseqüències del seu vot" i quins seran els passos a seguir en tots els escenaris.

El president del grup parlamentari de JxSí, Lluís Corominas, que ha recordat que la llei de transitorietat obre el marc jurídic cap a unes eleccions constituents, ha lamentat que, des de les eleccions del 2015 al Parlament, hi ha hagut "molta gent interessada" que el bloc independentista s'"encallés". "I que no ens poséssim d'acord", ha afegit just abans d'anunciar que el seu grup i la CUP han consensuat contingut i també el calendari d'aprovació abans de l'1-O. "Hem treballat per buscar consensos des de les nostres diferències", ha reblat. "Estem compromesos amb l'1-O i, per preservar-lo, amb les conseqüències a partir del dia següent", ha afegit Corominas en una roda de premsa breu al Parlament.

"A partir d'avui els partidaris del 'sí' tenim un marc jurídic clar i els passos que se seguiran; no volem imposar l'opció del 'sí', ens legitimarem votant, i alhora volem donar transparència i contingut" a l'endemà del referèndum en cas de victòria del 'sí', ha continuat Corominas acompanyat de Jordi Orobitg (JxSí) i dels diputats cupaires Benet Salellas i Gabriela Serra. En aquest context, Corominas ha explicat que la llei de transitorietat fixa els efectes que tindrà el 'sí' i també seguretat jurídica. "Volem un estat de dret en tot moment", ha insistit Corominas.

Al seu torn, el diputat cupaire Benet Salellas, que ha insistit en l'aprovació de la llei de transitorietat abans de la celebració del referèndum, l'ha definit com una "interpel·lació al conjunt del país" per tal que els ciutadans vagin a les urnes l'1-O. Tant si són partidaris del 'sí' com si defensen el 'no' a la independència ja que coneixeran des d'ara el marc i les institucions que en naixeran si entra en vigor, en cas de victòria del 'sí', la llei de transitorietat.

Per tot plegat, aquesta norma és, pels cupaires, una "eina de determinació" per evitar que s'obri "l'enèsim debat processista" després de l'1-O. "No hi haurà cap vacil·lació, ni debat, ni l'enèsim capítol processista; posa fi al procés", ha reblat Salellas en assegurar que el caràcter vinculant de l'1-O també es vehicula a través de la 'Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la república'. En una crida a la participació "altíssima", Salellas ha conclòs que la norma que han presentat aquest dilluns és, doncs, una garantia que l'1-O serà un referèndum "i no una altra cosa".