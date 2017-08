Trapero diu que una part de la informació policial internacional que arriba a Madrid «no flueix»

El major dels Mossos d´Esquadra, Josep Lluís Trapero ha denunciat en una entrevista a Catalunya Ràdio que el cos no rep tota la informació que des de policies internacionals s´envia a Madrid. Trapero ha reconegut que la informació entra ´´per una finestreta controlada per la policia espanyola´´ i que la policia catalana ´´no surt ben parada´´ del repartiment perquè ´´part de la informació no flueix´´. El major dels Mossos d´Esquadra també ha recalcat que la Guàrdia Civil no va oferir-se a entrar a la casa d´Alcanar. Pel que fa a la investigació, Trapero ha explicat que no hi ha ´´cap element´´ que desmostri que Younes Abouyaaqoub rebés ajuda des que va fugir de Barcelona fins que se´l va abatre.

Trapero ha recordat que fa anys que el cos de Mossos d´Esquadra ´´pateix´´ a l´hora de rebre informació internacional de caràcter policial que pot afectar la ciutadania i lamenta que, 10 anys després d´acabar el desplegament de la policia catalana, encara es regeixi per una llei de fa 30 anys. Trapero ha recordat que els Mossos d´Esquadra són la policia ´´central´´ a Catalunya i que això no vol dir que sigui l´única però si que cal que reclama que se li faci arribar tota la informació possible.

El major dels Mossos d´Esquadra ha denunciat aquest dilluns en una entrevista a Catalunya Ràdio que la informació internacional arriba a una ´´finestreta de la policia espanyola´´ i el cos ´´surt mal parat´´ del repartiment d´aquesta informació perquè la informació ´´no flueix´´. Trapero s´ha mostrat taxatiu en aquest tema i ha afegit que en aquest tema ´´el debat duraria poc´´. Per això, més enllà d´entrar o no a l´Europol, Trapero reclama ´´ser coherents amb la realitat´´, és a dir, defensar la centralitat dels Mossos d´Esquadra, com a cos que vehicula el contacte amb la ciutadania i vetlla per la seva seguretat, i per tant, que se li faci arribar tota la informació que afecti a la ciutadania mateixa. Si no és així, ha vaticinat Trapero, es pot tenir ´´un problema seriós´´.

Pel major dels Mossos d´Esquadra, la gestió dels atemptats ha ´´legitimat´´ la policia catalana, que s´ha acostat als ciutadans i ha lamentat que des d´alguns àmbits ´´es tiri merda´´ al cos, mentre els ciutadans ´´tiren flors´´. Trapero ha dit que ´´no es traurà pit´´ de la gestió de l´atemptat, perquè hi ha 16 persones mortes, però si que s´ha mostrat convençut que el 17 d´agost ha fet canviar la concepció del cos per part dels ciutadans cap a una relació ´´més sana´´, tot i que reconeix que quan es faci alguna cosa malament, també se´ls criticarà.



Col·laboració policial

En aquesta línia, Trapero també ha negat que la Guàrdia Civil demanés entrar amb els TEDAX a la casa d´Alcanar que va patir l´explosió de butà i ha desmentit categòricament que la CIA alertés la policia catalana sobre l´imam de Ripoll. Per Trapero, un sergent belga va demanar informació sobre aquesta persona a un mosso català que havia conegut a un congrés, i aquest, va buscar a les bases de dades de la policia per poder-li facilitar. En cap cas, ha dit Trapero, sap si la consulta es va elevar. Trapero també ha explicat que hores d´ara els Mossos d´Esquadra no tenen coneixement dels imams que estan ´´monitoritzats´´ per la policia espanyola.



Younes Abouyaaqoub va fugir sol

De la investigació dels atemptats, Trapero no ha volgut donar detalls explícits però si que ha assegurat que hores d´ara ´´no hi ha elements´´ que els facin pensar que Younes Abouyaaqoub va tenir ajuda per fugir des de Barcelona, la nit dels atemptats, fins a Subirats on va ser abatut. Trapero ha explicat que els únics contactes que sembla que va tenir va ser amb una dona a qui va intentar robar el cotxe i a la casa on va intentar entrar per poder-se rentar, tal com publica aquest dilluns el diari ´La Vanguardia´.

Tot i reconèixer que si no s´hagués abatut Younes Abouyaaqoub es podrien saber més detalls dels fets, Trapero ha defensat la intervenció de la policia perquè ´´van fer el millor que van poder´´. S´ha mostrat ´´orgullós´´ dels agents, i ha recordat que si no s´hagués abatut i la càrrega explosiva hagués estat de veritat, es posava en perill la seguretat de la gent i per tant, no es podia córrer aquest risc.

El major dels Mossos d´Esquadra tampoc ha confirmat que es tingui la certesa que els terroristes volien atemptat a la Sagrada Família ni cap possible connexió amb l'atemptat de Finlàndia. Per Trapero només hi ha proves que volien fer un atemptat d´unes característiques diferents a les de l´atropellament però que van haver d´improvisar tal com havien vist fer en altres escenaris i ´´a la desesperada´´.



Detectar millor la radicalització

Trapero ha explicat també que des del cos es farà un ´´judici crític´´ de la gestió dels atemptats per continuar aprenent de la mateix manera que es fa després de qualsevol altre atac i ha avançat que es reorientarà la manera de treballar per detectar els processos de radicalització que ´´no són tan e vidents i no deixen rastre´´ com és el cas del 17 d´agost. Per Trapero, la cèl·lula d´aquests atemptats va actuar com una secta, i per tant, s´hauran de dissenyar productes per fer-hi front, ja que en aquests casos, és difícil poder-se´n adonar fins que no arriben les conseqüències. Tot i això, per Trapero cal ´´no criminalitzar´´ l´actuació policial perquè ´´no s´ha pogut evitar´´ i ha recordat que la policia no va poder detectar el que tampoc no van detectar els seus pares perquè van aconseguir enganyar tot el seu entorn.