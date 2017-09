Abel es declara insolvent i no pagarà l'exhumació de Dalí

La vident de Figueres Pilar Abel, la dona que reclama la paternitat del pintor Salvador Dalí, ha anunciat la seva intenció de recórrer les proves d'ADN realitzades després de l'exhumació de les restes del pintor perquè "no es fia de la cadena de custòdia" de les mostres. Aquestes anàlisis, segons ha informat aquest dimecres Fundació Gala-Salvador Dalí, "permeten excloure Salvador Dalí com a pare biològic de María Pilar Abel Martínez".

Abel, que ha insistit que és filla de l'artista, ha expressat la seva "fe" en la jutge que ha ordenat l'exhumació de les restes i la seva intenció de continuar "lluitant". "Vull recórrer la sentència i aportaré un altre forense, perquè no em refio", ha explicat Abel en un entrevista a TVE recollida per Europa Press. Ha recordat, així mateix, que no coneix personalment a la magistrada i que "aquesta havia de tenir una base més forta" per ordenar la realització de les proves.

La vident ha avançat la intenció de la seva advocada d' "intentar aturar el judici" sobre la paternitat assenyalat per al pròxim 18 de setembre en el qual esperava ser reconeguda com a filla del pintor. "Hi ha molts interessos creats", ha explicat Abel qui ha assegurat sentir-se com "David contra Goliat".

Pel que fa a la possibilitat que hagi d'assumir el pagament de les costes judicials i li puguin reclamar el cost econòmic derivat de l'exhumació, Abel ha respost: "Sóc insolvent i tinc una advocada d'ofici".

La vident de Figueres ha lamentat que amb aquests resultats es "posa en dubte la paraula d'una persona gran (la seva mare)". "Ho sento més per ella que per mi", ha comentat Abel qui ha apuntat que el pintor era una figura pública però "tenia una vida pròpia de portes endins que ningú controlava".