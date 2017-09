La CUP entra a registre les butlletes del referèndum a les subdelegacions del govern espanyol

La CUP ha entrat aquest dijous a registre a les quatre subdelegacions del govern espanyol a Catalunya les butlletes del referèndum convocat per l'1 d'octubre. Ha estat un acte simultani a les quatre capitals de demarcació i que pretén "reafirmar el què va decidir el Parlament" aquest dimecres en aprovar la llei del referèndum. El regidor de la CUP a Girona, Lluc Salellas, assegura que "no es mouran" d'aquesta posició i explica que han escollit les subdelegacions del govern espanyol perquè "són un símbol" de les institucions de l'Estat. "El que volem és denunciar la demofòbia del govern espanyol que dia rere dia estan intentant impedir que el poble català s'expressi", ha reblat Salellas. El regidor ha explicat que inicialment no els han acceptat el registre perquè les butlletes eren "massa grans", ja que s'havien fet en format gegant.

A Salellas l'ha acompanyat una quinzena de regidors i militants de la CUP davant la subdelegació del govern espanyol a Girona. En concret hi havia edils de Figueres, Salt o Banyoles a més d'altres de la capital. Després de parlar amb els Mossos i amb la Guàrdia Civil, que custodiaven l'edifici, Salellas ha pogut entrar amb la butlleta, acompanyat de la regidora cupaire de Banyoles, Sandra Pazo.

Pocs minuts després han sortit i han explicat que han pogut fer el registre, si bé han tingut certes dificultats, ja que inicialment no els deixaven ja que es tractava d'un element "massa gran". Finalment la subdelegació ha accedit i els dos regidors han pogut acabar el tràmit.



Una acció coordinada

La de Girona ha estat una de les quatre accions que ha fet la CUP aquest dissabte. Es tracta d'un acte simultani a les quatre capitals de demarcació, Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Salellas ha explicat que han escollit la subdelegació del govern espanyol perquè representen un símbol de les institucions de l'Estat.

El regidor ha lamentat l'actitud que ha mantingut l'executiu de Rajoy de no deixar votar la ciutadania catalana. "Denunciem la demofòbia de l'Estat i posem el dret a l'autodeterminació del poble de Catalunya, a les mans de les catalanes i els catalans", ha conclòs Salellas.