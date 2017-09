Així es va notar el terratrèmol a una oficina de Mèxic

Un potent terratrèmol de magnitud 8,2 en l'escala de Richter va sacsejar a la nit de dijous el sud i centre de Mèxic, deixant fins al moment 32 morts i danys materials, mentre les autoritats mantenen tots els protocols de seguretat activats.



Poc després de la mitjanit va tenir lloc el moviment tel·lúric, el de més magnitud des de 1932, amb epicentre a 133 quilòmetres al sud-oest de Pijijiapan, a la costa del Pacífic de l'estat de Chiapas (sud-est), segons l'informe més recent del Servei Sismològic Nacional (SSN). El moviment, el més important de l'últim segle al país, es va notar de manera important a tots llocs com per exemple en aquesta oficina.





En un missatge als mitjans des del Centre Nacional de Prevenció de Desastres (CENAPRED), el president de Mèxic, Enrique Peña Nieto, ha informat que fins al moment hi ha hagut 32 morts.Tres persones van morir a San Cristóbal de les Casas, a Chiapas, en esfondrar-se un habitatge, i dos menors d'edat van perdre la vida en al meridional estat de Tabasco.No obstant això, les autoritats no descarten que la xifra de morts pugui augmentar en les pròximes hores.Peña Nieto ha indicat que aquest sisme té una magnitud similar a un registrat en 1932 i va ser major al de 1985, de 8,1 en l'escala de Richter i que va deixar milers de morts i desapareguts a la Ciutat de Mèxic, on avui també es va sentir amb força.El president va demanar als ciutadans a no abaixar la guàrdia perquè es poden produir fortes rèpliques, encara que un tant menors. Fins al moment, després del terratrèmol s'han produït 65 rèpliques, la major d'elles de 6,1.El terratrèmol, de 8,1 segons el Servei Geològic dels Estats Units, va impactar en almenys una desena d'estats del sud i centre de Mèxic, per la qual cosa fins a 50 milions de persones -gairebé la meitat de la població nacional- va poder sentir-ho.