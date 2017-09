Els alcaldes del PSC de la Catalunya Central demanen informes als secretaris

«Són moments en què cal tenir molta calma. Ja prendrem una decisió en el moment que toqui. A poc a poc». Amb aquesta prudència, l'alcalde de Castellgalí i president de la Federació XI del Partit dels Socialistes, Cristòfol Gimeno, valorava la carta que el Govern català va trametre a tots els municipis de Catalunya en la qual els informa que compta amb els locals municipals per poder celebrar el referèndum.

A les comarques centrals, la majoria d'alcaldes de formacions sobiranistes ja han signat el decret de suport al referèndum. Pel que fa al PSC, s'ho agafen amb prudència. Dels grups independents, la majoria també dóna suport a la convocatòria.

Cristòfol Gimeno ha declarat a Regió7 que la pressa és mala consellera. Per la seva part, l'alcaldessa del PSC de Castelbell, Montser-rat Badia, ha afirmat que es podria votar a l'escola Jaume Balmes, com es fa habitualment. «Si Ensenyament ho autoritza, no som ningú per dir que no». En el cas que se sol·licités un local municipal «ho portaria al ple, perquè ha de ser una decisió mancomunada. Tinc clar que unilateralment no decidiré res». L'alcalde de Mura, Martí Perich, també del PSC, ha manifestat que actuaran en funció de la legalitat. «Desobeir no ho farem».

L'alcalde del Pont de Vilomara, Cecilio Rodríguez, ha comentat que contestaran a la carta del Govern «assessorats pel secretari. Ho estudiarem, però ara per ara no hi ha res decidit».

A Borredà, el batlle, Joan Roma, l'imcombustible líder socialista berguedà, ha dit a Regió7 que «farem el que ens digui la secretaria». El batlle ha explicat que han rebut la comunicació de la Generalitat en què convoca el referèndum de l'1-O i un altre escrit del govern de Madrid on el president Mariano Rajoy els adverteix que no poden col·laborar amb aquesta cita. El dirigent ha dit que, «com sempre fem», demanaran l'assesorament de la secretaria «i, d'acord amb el que ens indiqui, procedirem».

A Castellnou de Bages, l'alcalde, Francesc Martínez, fins ara a les files del PSC i que ha deixat de ser-ne militant, ha anunciat que facilitaran un local no municipal per evitar problemes als regidors. Ha assegurat que «no tenim cap problema que es faci el referèndum».

A Balsareny no hi ha res decidit, però «en principi es podrà votar», ha assegurat el regidor Albert Otero, de l'equip de govern de Gent de Balsareny. A Sant Fruitós de Bages, l'alcalde, Joan Carles Batanés, de Gent fent Poble, afirma que l'objectiu del govern és que el referèndum sigui tan semblant com sigui possible a unes eleccions normals. «Intentarem fer el possible perquè els tres col·legis de sempre ara també estiguin a disposició» de la consulta.