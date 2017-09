Colau paralitza la cessió de locals per a l'1-O a l'espera de garanties del Govern

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha paralitzat els tràmits per disposar dels col·legis electorals per celebrar el referèndum de l'1 d'octubre a la ciutat després de la suspensió del TC, a l'espera que el Govern li aclareixi quines actuacions preveu per no posar en risc la institució i els funcionaris.

Colau li ho ha fet saber per carta al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, després de la carta d'aquest últim demanant als ajuntaments catalans que en 48 hores responguin sobre la seva disposició per habilitar el dispositiu electoral per a un referèndum d'independència.

El portaveu del govern municipal i primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, ha reiterat davant els mitjans "el ple compromís de Barcelona en el fet que es pugui exercir el dret a participació" però "sempre que no hi hagi risc ni per a la institució ni per als seus treballadors", en al·lusió a la suspensió del Tribunal Constitucional.