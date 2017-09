VÍDEO | Un neonazi increpa uns marroquins al metro i els viatgers el fan fora

Un grup de viatgers que es trobaven dimecres a la línia 6 de metro de Madrid van aconseguir fer fora del vagó a un altre passatger que havia començat a increpar una parella de musulmans, als quals els va dir que el que havien de fer era anar-se'n al seu "puto país "o que la ciutat de Madrid no volia "moros ".



El succés va tenir lloc a les 11.45 hores a l'estació de República Argentina dimecres passat i va ser recollit per un passatger, que ho va gravar amb el seu mòbil i ha estat difós per les xarxes socials a través del sindicat Solidaritat Obrera, que va notificar a Metro de Madrid sobre els fets.



En la gravació es pot veure a un home que baixa atropelladament del vagó mentre s'encara amb un grup de passatgers i profereix insults. "El que has de fer és anar-te'n al teu puto país", s'arriba a escoltar cridar l'agressor, que, després afirma que a Madrid no volen "moros".



Després d'uns moments en què no s'acaben d'entendre les seves paraules, l'home afegeix: "A veure si torna un amb bigoti i us fica a tots en una puta nau, que la pagaria jo", vocifera.



Finalment, mentre s'allunya de l'andana i s'endinsa a l'estació es gira per tornar a enfrontar-se als viatgers, s'agafa l'entrecuix i després aixeca el braç fent la salutació feixista i crida '' Heil Hitler ''.