Acte conjunt de Forcades, Simó i Fernàndez a Manresa

Manresa pel Sí i Esquerres per la Independència van reunir ahir dalt un mateix escenari Anna Simó (ERC), David Fernàndez (CUP) i Teresa Forcades (Procés Constituent) en un acte a l'aire lliure al barri de la Sagrada Família de Manresa que va reunir unes 300 persones. Tots van parlar de la «República dels drets socials».

Van coincidir a afirmar que una futura República catalana ha de permetre construir un nou país més equilibrat econòmicament, culturalment i socialment, sense cap mena de discriminació i ètic.

«Els drets socials s'han de blindar des del minut zero», va afirmar en la seva intervenció David Fernàndez, que va assegurar que l'única fractura que hi ha és la «social i es diu desigualtat, atur i exclusió». Interromput en diverses ocasions amb aplaudiments, va alertar que «a lluita mai s'acaba. La batalla per la llibertat és constant». També es va referir a la corrupció i a la migració. «Aquests que ens volen prohibir la llibertat només es fixem d'on venim i no on anem», va manifestar. Va reclamar la «democràcia política i l'ètica de la decència», i va insistir que la lluita s'ha de fer pensant «en els qui ens han precedit, i sobretot amb els qui vindran».

Simó també va arrancar aplaudiments del públic. Va afirmar que s'ha arribat on s'ha arribat perquè «una majoria va dir prou. Volem una República amb els nostres drets protegits i dictats per nosaltres, amb un Parlament sense límits i disposar dels nostres recursos per distribuir millora la riquesa». Segons l'opinió de Simó, «som molts i molt diversos, i en aquesta diversitat hi ha la força per arribar fins al final».

Forcades va fer un discurs car-regat de cites de filòsofs, pensadors i escriptors per defensar la «democratització de l'economia» i la política sense pors. Va dir que «les persones ens hem de reconèixer com a cooperadors i no com a rivals, amb capacitat per treballar més enllà dels interessos individuals». El procés n'és un exemple, va afirmar.



Foto de Manresa pel Sí

