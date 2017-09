El Col·legi de Periodistes condemna l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu del Vallenc

L'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu del setmanari El Vallenc, aquest dissabte, ha provocat el rebuig del sectors periodístics professionals. El col·legi de Periodistes ha condemnat els "registres a les redaccions" tot recordant que la informació i el periodisme són un "dret fonamental per a la democràcia". També s'hi ha pronunciat l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC), que ha titllat d'"incomprensible" l'escorcoll i ha mostrat el seu suport a l'editor de la publicació, que també és president de l'ACPC. Per la seva part el grup Barnils ha denunciat a través de les xarxes les "intolerables pressions als mitjans per frenar el referèndum de l'1-O."