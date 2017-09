La Guàrdia Civil acaba l'escorcoll del setmanari «El Vallenc» i s'emporta l'ordinador del director

La Guàrdia Civil ha finalitzat ja el registre en un antic local del setmanari El Vallenc, a Valls (Alt Camp), en el marc de la seva actuació per detectar si s'està confeccionant material susceptible de ser utilitzat en el referèndum d'independència de l'1-O.

Després de cinc hores de registre, els agents de la Guàrdia Civil han abandonat el local i han finalitzat el registre que han efectuat per ordre de la Fiscalia, amb la intenció de descobrir si en aquest lloc s'està elaborant material electoral per al referèndum, han explicat fonts de la investigació.

Segons que ha apuntat el setmanari El Vallenc en un comunicat, els agents "s'han emportat l'ordinador principal de l'empresa, documentació de l'empresa i han fet una còpia de tot el correu electrònic, tant de l'empresa com el privat del director del setmanari", Francesc Fàbregas.

El setmanari ha assegurat a més que, una vegada finalitzat el registre a les 16.36 hores, Fàbregas ha estat citat a declarar avui mateix a les 20 hores a les dependències de la caserna de la comandància de la Guàrdia Civil de Tarragona.

"No hi ha dret, perquè diuen que hem fet unes paperetes! No hi ha dret! No hem fet cap delicte. I si les hem d'imprimir perquè es vagi a votar, nosaltres les tornarem a imprimir", ha assenyalat Fàbregas en declaracions als mitjans. "No s'han portat cap papereta perquè no n'han trobat cap".

Al davant del setmanari, protegit per mitja dotzena d'agents de la Guàrdia Civil, s'han congregat prop d'un centenar de persones amb banderes independentistes i de l'ANC, en protesta per l'actuació policial.

Els concentrats han cantat l'himne català "Els Segadors", han corejat lemes com "Votarem!" i "Fora les forces d'ocupació" i han exhibit a les seves mans paperetes de votació de l'eventual referèndum de l'1-O.

I s'han manifestat darrere els agents de la Guàrdia Civil quan aquests es dirigien a peu fins als seus vehicles aparcats en un carrer pròxima, abans d'abandonar el lloc entre esbroncades.