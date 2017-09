L'ANC Manresa pinta murals a favor del sÍ

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) de Manresa va engegar ahir al matí una campanya per fer una crida a la ciutadania a votar pel sí pel referèndum de l'1-0, consistent a pintar diversos murals en parets de la capital del Bages. El carer de Sant Antoni Maria Claret, el carrer Ginjoler i el passeig Pere III amb Primer de Maig són alguns dels punts de la ciutat on ja hi ha aquestes pintades.