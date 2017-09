Un pastisser de Berga fa butlletes de xocolata

ARXIU PARTICULAR

El pastisser berguedà Albert Dorna ha creat 8 butlletes pel referèndum de l'1-O molt dolces. Es tracta d'unes tauletes de xocolata blanca que les reprodueixen fidelment. Llevat d'un detall: no hi ha marcats ni el sí ni el no. És una creació llaminera sense cap més pretensió que «intenta buscar la part dolça i posar una mica d'humor a tot plegat», ha explicat Dorna a Regió7.