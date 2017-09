Les bases decidiran si CatComú ha de participar en la «mobilització» de l'1-O

«Catalunya en Comú ha de participar a la mobilització de l'1 d'octubre?». Aquesta és la pregunta que la Coordinadora Nacional de Catalunya en Comú va aprovar aquest dissabte amb 75 vots a favor, 15 abstencions i 1 vot en contra, i que els més de 10.000 inscrits hauran de respondre de manera online entre el 12 i 14 de setembre per fixar el seu posicionament davant del referèndum de l'1-O.

El líder de la formació, Xavier Domènech, va reiterar que aquest «no és el referèndum efectiu i amb garanties pel qual treballem i seguirem treballant després de l'1-O», però sí que el considera un «acte d'afirmació». Domènech va dir que si el resultat és afirmatiu, el partit «convidarà a participar de la votació», però va deixar clar que «no ens posicionarem sobre el resultat de la pregunta perquè som un espai transversal».



No assistirà a la Diada

D'altra banda, Domènech va explicar que ell no assistirà a la manifestació de la Diada, però sí que hi aniran «alguns portaveus i representants» de l'espai dels comuns.

La pregunta que finalment va aprovar la Coordinadora Nacional de Catalunya en Comú no és la que originalment s'havia de portar a aprovació aquest dissabte. Inicialment la formació proposava que la pregunta plantegés si s'havia de fer una crida a la mobilització o no, però finalment es va esmenar i la pregunta que es va acabar aprovant va ser: «Catalunya en Comú ha de participar a la mobilització de l'1 d'octubre?».

Així doncs, les bases del partit s'hauran de pronunciar en una votació telemàtica que tindrà lloc entre el 12 i el 14 de setembre i els resultats de la qual se sabran el dia 15. El coordinador del partit, Xavier Domènech, ha dit que si el resultat acaba sent un «sí», la formació «farà una crida a participar de la votació si és que hi ha urnes». A preguntes dels periodistes, Domènech va comentar que ell manté la seva «predisposició» a anar a votar el proper 1-O.

Pel que fa a la participació a la manifestació de la Diada convocada per ANC i Òmnium, Domènech va deixar clar que ell no hi assistirà, tot i que sí que hi aniran «portaveus i representants» de Catalunya en Comú per «expressar la pluralitat» del partit. Domènech va justificar la seva absència argumentant que «la manifestació està clarament posicionada a favor del sí, i jo com a coordinador general de l'espai no hi aniré».

Domènech va recordar que l'acte de Catalunya en Comú per celebrar la Diada es farà a Can Zam, on també hi haurà el màxim dirigent de Podem, Pablo Iglesias.



Crítiques al govern espanyol

Domènech va carregar també contra el govern espanyol per la «reiterada persecució judicial a un problema que és polític». Va criticar l'ofensiva de l'Estat per aturar el referèndum i, en referència al registre de la Guàrdia Civil al mitjà de comunicació El Vallenc de Valls, va dir que «aquesta constant persecució judicial arriba a extrems tràgics i un punt hilarants, però absolutament greus».

Domènech va lamentar que ens trobem en la «pitjor crisi territorial en relació a Catalunya de l'estat espanyol des del 1978» i va criticar la «falta absoluta de perspectiva de diàleg per part del PP en relació a les demandes majoritàries dels catalans al voltant del dret a decidir».