Evacuen 5,6 milions de persones a Florida per l'arribada de l'Irma al sud-est dels Estats Units

L'huracà Irma, que es preveu que produeixi una gran devastació al sud-est dels Estats Units, va provocar l'emissió d'una ordre d'evacuació per a 5,6 milions de persones a Florida. «No aquesta nit, no d'aquí a una hora, marxeu ara», va assenyalar el governador de l'estat, Rick Scott, des de la capital, Tallahassee, respecte a la urgència que les persones que han rebut una ordre d'evacuació abandonin les seves residències i vagin als refugis habilitats a tot l'estat.

Scott va ordenar el tancament fins demà de totes les escoles i universitats estatals perquè puguin estar disponibles com a refugis davant els primers efectes de l'Irma, l'ull del qual arribarà al sud de Florida avui al matí. Tot i així, molts dels refugis al comtat de Miami-Dade i la veïna Broward van tancar les portes després d'haver arribat al màxim de la seva capacitat. Només al comtat de Miami-Dade s'ha emès una ordre d'evacuació per a 650.000 persones, la més gran fins ara.

Entre dijous i divendres, les car-reteres estatals en direcció nord van registrar embussos considerables, en el que ha esdevingut un èxode sense precedents de residents i de turistes que visitaven el sud de Florida. Per la seva part, la Florida Power & Light Company (FPL), una de les principals proveïdores d'electricitat a l'estat, va anticipar que almenys 4,1 milions de clients perdran energia com a resultat de l'impacte de l'huracà Irma, que s'acosta a Florida. L'Irma es va degradar a categoria 3 després de tocar terra divendres a la nit a la costa nord de Cuba, però s'enfortirà de nou en el seu trajecte cap a Florida.

La regió central de Cuba va despertar-se amb onades gegants, vents huracanats i fortes pluges causades pel ferotge cicló, que va assotar intensament ciutats patrimoni nacional com Remedios o Caibarién, una de les comunitats més afectades per la seva ubicació a la costa. Les zones baixes d'aquesta localitat van quedar totalment negades a causa de les inundacions costaneres i els car-rers, desolats i buits, estaven obstruïts per enderrocs i arbres ensorrats per vents que van arribar als 250 quilòmetres per hora a causa de la proximitat de l'ull de l'Irma.

Els carrers més propers a la costa, gairebé la meitat de Caibarién, van desaparèixer, devorats pel mar, tot i que la magnitud dels danys no es poden valorar fins que no baixi la marea. També declarada Patrimoni Nacional de Cuba, a la veïna Remedios, a uns set quilòmetres de Caibarién cap a l'interior, el panorama era semblant, sense llum elèctrica des de divendres a la nit.

Paral·lelament, l'huracà José, de categoria 4, segueix el seu avanç pel Carib a 20 quilòmetres per hora, pel mateix camí que va traçar l'Irma, tot i que es preveu que el seu progressiu debilitament continuï durant els propers dies. El seu avanç va permetre que s'anul·lessin les alertes a Santo Tomás, Saint John i les illes Verges nord-americanes i britàniques, de manera que de moment només es mantenen sota amenaça en territoris com Sint Maarten, San Bartolomé, Barbuda, Antigua, Saba i San Eustaquio.

S'espera que el José segueixi avançant cap al nord-oest els propers dos dies, de manera que l'ull de l'huracà passarà just al nord de les illes de Sotavento, amb els seus vents d'huracà de categoria 4 a l'escala de Saffir-Simpson.

Per la seva part, el cicló Katia es va dissipar terra endins a l'est de Mèxic com a depressió tropical, però encara pot provocar perilloses pluges. Les restes de la tempesta se situaven a l'hora de tancar aquesta edició a 245 quilòmetres al sud de Tampico i a 200 quilòmetres a l'oest/nord-oest de Veracruz, on dues persones van resultar mortes.