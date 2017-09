Prop de 700 ajuntaments ja han confirmat l'1-O

? Un total de 726 ajuntaments ja han respost al Govern sobre la seva posició entorn del referèndum de l'1-O. D'aquests, 682 han confirmat que obriran els col·legis i col·laboraran en tot el que estigui relacionat amb la convocatòria; 41 han respost negativament i tres, entre els quals l'Ajuntament de Barcelona, han respost sense aclarir què acabaran fent. Els consistoris catalans van rebre la petició del Govern dijous i se'ls van demanar 48 hores per confirmar que posaven locals municipals a disposició de l'1-O, un termini que tècnicament finalitza dimarts. D'altra banda, ja hi ha més de 30.000 inscrits com a col·laboradors electorals per a l'1-O, gairebé el doble dels que hi havia dijous. L'Ajuntament de Barcelona és un dels tres que no ha aclarit la seva posició final. Divendres, l'alcaldessa, Ada Colau, va preguntar al Govern com pensa protegir els funcionaris.



Al seu torn, l'Associació Catalana de Municipis va enviar un manifest als ajuntaments catalans en què reclama «el dret a decidir i a expressar-se lliurement del poble català».