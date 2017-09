Puigdemont: «Només el Parlament pot inhabilitar el Govern»

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmat aquest diumenge que «només el Parlament de Catalunya pot inhabilitar" el govern que ell presideix. En el seu missatge institucional amb motiu de la Diada, Puigdemont ha defensat que el referèndum és «legal d'acord amb les lleis que ha aprovat el Parlament». Des del pati de carruatges del Palau de la Generalitat, ha reivindicat també que les urnes «uneixen i no divideixen» i ha garantit que el Govern «ja ho té tot a punt» de cara a l'1-O.

D'altra banda, el president ha destacat que Catalunya sempre ha tingut la pau «com a bandera» i ha asseverat que «res ni ningú trencarà la convivència a Catalunya». El president ha tingut també un record per a les víctimes dels atemptats terroristes que van tenir lloc a Barcelona i Cambrils el 17 d'agost.

El president ha apuntat que la Diada arriba a poques setmanes del referèndum que ha de permetre els catalans «decidir lliurement» el seu futur. En aquest sentit, i després que el Parlament aprovés la llei del referèndum el passat dimecres i el Tribunal Constitucional (TC) la suspengués dijous, ha reiterat la defensa de la legalitat i vigència d'aquesta norma, ja que ha afirmat que va ser aprovada a la cambra catalana, «seu de la sobirania popular».

Per aquest motiu també ha dit que només el Parlament podria inhabilitar el seu govern: «No hi ha cap altra instància judicial o política que pugui fer-ho».

Ha repetit que li hagués agradat que el de l'1-O fos «un referèndum pactat» amb l'Estat com el que va portar a terme Escòcia pactant amb el govern britànic però ha apuntat que això no ha estat possible «perquè el govern espanyol ha rebutjat totes les peticions de pacte» que els han fet arribar. «Ni tan sols n'ha volgut parlar i tampoc ha posat damunt la taula cap proposta alternativa que permeti una sortida diferent», ha declarat.

Tot i aquest fet, ha defensat que el de l'1-O serà «un referèndum amb totes les garanties» i ha afirmat que està tot a punt perquè els catalans puguin anar a votar «com ho han fet sempre, amb plena normalitat». En aquest punt, el president ha destacat que el referèndum és una oportunitat tant per als que volen votar 'sí' com per als que volen votar 'no'. «Les urnes són per a tothom, pels que volen una Catalunya independent i pels que legítimament volen continuar formant part d'Espanya», ha manifestat.

I és que el president ha defensat que a les urnes «hi cap tothom» i que el que fan és unir i no dividir. «El que divideix, el que degrada la democràcia és no deixar votar», ha declarat. És per aquest motiu que ha defensat que el Govern es compromet amb la celebració del referèndum, «perquè és un govern democràtic que surt d'un mandat parlamentari legitimat per unes eleccions amb la més alta participació de la història».

Puigdemont ha explicat que el que està portant a terme el seu executiu és allò que van dir que farien i ha assegurat que això «dignifica la política i enforteix la democràcia».



Convivència i civisme



En aquest context, ha reconegut que aquesta «no és una Diada qualsevol" sinó que es molt important i per això s'ha de celebrar «activament» i amb el «civisme i l'alegria» que ha assegurat que caracteritza els catalans. Puigdemont ha posat en valor que un dels elements més essencials del país ha estat sempre la convivència i ha dit que «així ha de seguir sent». «Res ni ningú trencarà la convivència a Catalunya perquè aquest és el nostre valor més preuat», ha afirmat, al temps que ha dit que sempre ha cregut en el diàleg «com a mètode per resoldre els problemes».



Atemptats de Barcelona i Cambrils



El president ha començat el seu discurs amb un «sentit record» a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils del passat 17 d'agost i a les seves famílies. Un atemptat que ha qualificat de «menyspreable» i que ha dit que ha marcat el país i no s'oblidarà mai «perquè el dolor infligit a les víctimes, algunes de les quals encara hospitalitzades, no s'esborra».

El president ha destacat especialment la «magnífica reacció" que va tenir la societat catalana davant d'aquests fets des dels primers minuts de la tragèdia i ha mencionat concretament com els taxistes van traslladar ferits, com la gent va anar a donar sang i l'actuació dels serveis d'emergències i els cossos policials, amb una menció especial als Mossos. Ha destacat també la «massiva resposta ciutadana al carrer amb un paper «destacat» de la comunitat musulmana que, tots plegats, van rebutjar «sense matisos» els atemptats.

Puigdemont ha afirmat que la localització i «ràpida» desarticulació de l'escamot terrorista va ser el resultat d'una «excel·lent» feina de la policia catalana, però també de la col·laboració de la gent donant «informacions clau» per poder-los localitzar. «Tot això us ho dic perquè la millor manera de plantar cara al terrorisme és la unitat: institucional, policial i també cívica», ha manifestat.

Per al president, els atemptats posen en evidència que Catalunya no s'escapa de la xacra global del terrorisme però ha posat en valor que ha demostrat que sap donar-hi resposta. «Estem preparats per assumir qualsevol repte que ens toqui assumir com a país per difícil que sigui», ha dit.

Per últim, el president ha instat tothom a expressar la seva voluntat de ser com a poble durant la Diada, recordant el passat però també per projectar-se cap al futur. «Un futur que tenim a les nostres mans i que democràticament decidirem ben aviat», ha afirmat.