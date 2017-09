Puigdemont: «Respondrem a l'assetjament de l'estat espanyol amb civisme»

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va advertir ahir el govern espanyol i els estaments judicials de la plena determinació perquè se celebri el referèndum de l'1 d'octubre. «Poden assetjar i intervenir impremtes o rodejar un mitjà de comunicació local amb la Guàrdia Civil», va dir en la seva intervenció al Consell Nacional del PDeCAT en referència a l'operatiu de vigilància fet aquesta setmana per aquest cos de seguretat a una impremta de Constantí i a l'entrada d'agents al setmanari El Vallenc. «Però dilluns (demà per al lector) els desbordarem cívicament, pacíficament i democràticament», va apuntar en referència a la Diada de l'onze de setembre. Un «desbordament» que va assegurar que es viurà també a les urnes el proper 1-O.

Un dels moments àlgids del Consell Nacional va ser la gran ovació de suport que van rebre Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs. Tot seguit, van pujar també a l'escenari el portaveu parlamentari de JxS i exmembre de la Mesa Lluís Miquel Corominas i consellers, com el d'Empresa, Santi Vila, el de Territori i Sosteniblitat, Josep Rull, o la d'Ensenyament, Clara Ponsatí, en representació del Govern, sobre el qual hi ha interposada una querella de la Fiscalia per prevaricació, desobediència i malversació de fons públics i que ja ha estat acceptada pel TSJC.

«No hi haurà forma més poderosa de legitimitat i garantia democràtica que quan obrim els col·legis electorals al vespre del dia 1 d'octubre i expliquem quin és el desig de la ciutadania, aplicar aquell resultat i celebrar-ho», va constatar Puigdemont. Va criticar les nombroses accions que es duen a terme per evitar el referèndum, que atribueix al fet que el procés «no obeeix l'argumentari que emet cada dia la FAES o Moncloa» i que, per això, «es posa sota sospita».

«L'estat cada cop és més autoritari i demofòbic», va assegurar el president de la Generalitat. Per això, va reivindicar «defensar els nostres drets» davant una estratègia que el que vol és fer por.

En la cloenda del Consell Nacional, Puigdemont va assegurar que la determinació del Govern i del Parlament és inamovible. «Som un govern fort i determinat que farà tot el que calgui per protegir els treballadors públics i els proveïdors», va dir. «No hem desviat ni un mil·límetre el nostre objectiu i estem compromesos amb el referèndum», va afegir.

Aquesta actitud contrasta, segons va afirmar, amb la «desesperació» i la «impotència» que pateix el govern de l'estat. «Veuen que aquell suflé que deien que era la independència aguanta i que no es desinfla», va dir. Va fer referència, a més, a la «impotència» en veure que la postura del Govern i dels qui lluiten pel dret a decidir segueix ferma com el primer dia.

Sense especificar sigles, el president català va apuntar que la coherència no és una virtut de la que poden presumir altres forces polítiques en relació a Catalunya. Aquells que van estrenar legislatura exhibint cartells demanant un referèndum i acaben aplaudits per Ciutadans, aquells que ens «xulejaven» i els que «recollien firmes contra Catalunya», va enumerar. De tots ells, va dir que ha començat el seu neguit quan han vist que «no som com ells».

A poques hores per a l'onze de setembre, Puigdemont també va comentar que el que «veritablement impressiona» l'estat són les mobilitzacions per la Diada, que en els darrers sis anys no només han estat multitudinàries, sinó també «cíviques i pacífiques». Un aspecte que, segons va apuntar, desconcerta perquè no es genera cap tipus d'incident. «Aquesta Diada convocarem de nou una gran mobilització amb un missatge clar: el poble de Catalunya vol votar, espera que se li permeti votar i que se li respecti la decisió», va sentenciar.



«Ocupació de l'espai públic»

Per part seva, la CUP va considerar que la millor forma de «respondre a l'acció repressiva de l'estat» i de garantir l'1-O «és portar a terme una mobilització permanent» i una «ocupació de l'espai públic» a partir de la Diada, i va advertir que «no hi haurà marxa enrere» en la celebració del referèndum. La CUP, que va presentar els actes que té previst portar a terme durant la Diada, va demanar al govern que mantingui la seva actitud de «fermesa» en l'organització del referèndum, malgrat que el Tribunal Constitucional hagi anul·lat ja la llei aprovada pel Parlament.