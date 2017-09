Rajoy promet als alcaldes que no se sumin a la consulta que tenen l'«estat al darrere»

El president del govern, Mariano Rajoy, va destacar que oferirà el seu suport als alcaldes de Catalunya perquè no se sumin a la convocatòria del referèndum de l'1 d'octubre, i els va assegurar que tenen «molta gent i l'estat al darrere» per garantir el compliment de la llei. Rajoy va clausurar a Saragossa la reunió intermunicipal del PP, amb un discurs centrat en Catalunya en el qual va demanar als independentistes que facin marxa enrere per «evitar mals majors».

El president del govern espanyol va assegurar que Europa «no dóna crèdit» al que està passant, de manera que a la falta de suport al procés sobiranista per part dels líders europeus s'hi suma ara la seva «estupefacció» i el missatge d'ànim al govern perquè preservi la llei i la unitat d'Espanya. Rajoy va prometre «serenitat» per donar resposta als que en aquests últims dies han «liquidat» les lleis, la sobirania nacional i el seu propi estatut i s'han saltat «per la força» la legalitat i els principis democràtics.

Els missatges de l'executiu es van centrar a destacar la importància que els alcaldes i els funcionaris municipals no col·laborin en la celebració del referèndum. Per això, Rajoy va insistir a remetre un missatge als alcaldes catalans, sobretot després que el President de la Generalitat, Carles Puigdemont, demanés als veïns que «interpel·lessin pel carrer» els regidors que no acceptin participar en la consulta.

«Tenen al darrere molta gent i l'estat», va aclarir Rajoy als alcaldes catalans, i al mateix temps els va animar a complir amb la seva obligació, «perquè això els donarà tranquil·litat a ells i a la immensa majoria dels seus veïns». Va demanar «aplaudir els funcionaris», sobretot en aquests moments, i els lletrats del Parlament «que compleixen amb el seu deure legal malgrat accions i amenaces impròpies de la democràcia».

Igualment, va expressar la seva solidaritat i suport a tots els diputats de l'oposició a la Cambra catalana, que van ser aquesta setmana «trepitjats per una majoria extremista radical impròpia de la democràcia». «Tenen els seus drets i ningú pot prendre'ls els seus drets», va afegir.

En resum, va dir que el govern se solidaritza i dóna suport als ciutadans d'aquesta «Catalunya sensata i moderada» que volen que es respecti «la llei i els drets»: «Tinguin la total i absoluta certesa que els seus drets estan garantits i protegits per la Constitució».

Paral·lelament, el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va expressar el seu suport als alcaldes socialistes de Catalunya davant els representants «importants» que els «assenyalen» perquè cedeixin espais per a un acte inconstitucional. «Diem als alcaldes i alcaldesses socialistes que estem molt orgullosos d'ells i d'elles», va indicar Sánchez en un acte de partit a Badajoz.

Durant la seva intervenció, el líder del PSOE va mostrar l'orgull de tots els socialistes per alcaldes que defensen la legalitat i la concòrdia i obren un «nou temps d'esperança» amb la seva «dignitat, fortalesa democràtica i conviccions». Segons Sánchez, aquesta setmana ha quedat «clar» que al Parlament català no hi ha hagut un avanç cap a l'independentisme, sinó un retrocés «molt greu en la democràcia».

Segons el seu parer, la majoria dels catalans i el conjunt de la societat espanyola estan d'acord en el fet que en les sessions del Parlament no es va produir un «xoc de trens», sinó un «atropellament de l'autogovern, de la legalitat constitucional i de l'Estatut».



«Error històric»

«Han comès un error històric, considerar que qualsevol idea està per damunt de la democràcia, i no és cert», va postil·lar Sánchez, que va advertir que qualsevol idea perd legitimitat «quan es tracta de situar-la per damunt de la legalitat». El líder del PSOE va destacar que no existeix cap via «unilateral» en democràcia i va remarcar que el paper del PSOE en la «crisi» catalana serà el d'exercir d'«argamassa» de la unitat de tots els territoris d'Espanya, per ser l'únic partit que ha governat Espanya i totes les autonomies.

Per part seva, Ciutadans va presentar una moció al Congrés per donar suport «sense complexos» al govern central i als jutges a l'hora d'impedir el referèndum català, la votació de la qual obligarà tots els partits a «retratar-se» davant aquest «cop a la democràcia», segons el líder del partit, Albert Rivera. «Tots els partits hauran de retratar-se. Seria inacceptable que partits que volen governar Espanya no donessin suport en aquest moment al govern central i a la justícia», va destacar Rivera en una compareixença al Parador de Gredos, on Ciutadans va celebrar la seva executiva nacional.