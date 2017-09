Assange adverteix que amenaçar amb els tancs no funcionarà a Catalunya

L'activista i fundador de WikiLeaks, Julian Assange, va penjar aquest cap de setmana un tuit on va qualificar d'«indignant» que l'estat espanyol «acusi» l'editor del setmanari El Vallenc, Francesc Fàbregas, per donar suport al referèndum d'independència de Catalunya. Poc després, Assange va fer una altra piulada amb una imatge amb tancs tot advertint que «això no funcionarà a Catalunya». A més, va defensar que «els catalans tenen dret a l'autodeterminació». «Les detencions només unifiquen i enforteixen», va reflexionar en referència a l'arrest de Francesc Fàbregas el fundador de WikiLeaks. La intervenció d'Assange a la xarxa no va passar desapercebuda. Davant de les crítiques que va adreçar-li l'escriptor Arturo Pérez-Reverte, Assange va recordar-li els casos de plagi per què ha estat condemnat.