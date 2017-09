Castellers i geganters amenitzen la manifestació de la Diada a Barcelona

Castellers, geganters, diables, sardanistes, tabalers i altres grups de cultura popular i folklòrica catalana han amenitzat la manifestació de la Diada d'aquest any a Barcelona. Des de poc després de les 4 de la tarda i fins al voltant de les 6, abans i després del pas de les quatre lones gegants pel carrer Aragó i el Passeig de Gràcia, colles vingudes de tot Catalunya han fet diverses actuacions.

Al Passeig de Gràcia, des d'Aragó fins la Diagonal hi havia colles de Barcelona, el Vallès i la Catalunya Central, com els Castellers de la Vila de Gràcia o els Minyons de Terrassa. Al carrer Aragó entre el Passeig de Gràcia i el de Sant Joan hi havia colles de les comarques gironines, com els gegants Demètria i Quimet, una sirena i un pastor, de Roses, o els castellers de Santa Cristina d'Aro, que amb la seva camisa verd poma han fet una de les pinyes més grans de la història, ja que el color s'assembla molt al de les samarretes dels manifestants.

A la part baixa del Passeig de Gràcia hi havia colles del Maresme, Barcelona, el Baix Llobregat i el Penedès, com els Castellers de Sants, els de Mataró o els de Vilafranca. Al tram d'Aragó entre el Passeig de Gràcia i Casanova també hi havia colles de Barcelona, Lleida i Tarragona, com les colles castelleres Jove i Vella de Valls.