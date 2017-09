Les comarques centrals envien 172 autobusos a la manifestació de la Diada

La sensació dels sectors independentistes és que ha arribat el moment decisiu per trencar políticament amb l'estat espanyol i que la mobilització d'avui serà la darrera gran demostració de força ciutadana. Per aquest motiu, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), que sap l'energia que donen al procés els actes massius, ha mobilitzat a la Catalunya Central 172 autocars que traslladaran a la manifestació que té lloc avui a Barcelona prop de 9.000 persones. Horari de la manifestació de la Diada a Barcelona.

L'ANC considera que el país viurà una nova jornada històrica. Gairebé tots els sis trams on hi haurà presència de la Catalunya Central estaven ahir a la nit plens. Malgrat això, el nombre de busos d'aquestes comarques és inferior al de la darrera gran manifestació de la Diada a Barcelona, fa dos anys, la de la Via Lliure. Fer la comparativa amb l'Onze de Setembre del 2016 no permetria veure si hi ha hagut més o menys participants de la Catalunya Central a l'acte massiu de la Diada, perquè hi va haver grans concentracions en cinc ciutats –entre les quals Berga– i molts assistents es van desplaçar amb transport privat i a concentracions diferents. El 2015, van sortir de les comarques centrals 246 autobusos, que van enviar a l'acte massiu de la V unes 13.500 persones.

L'expedició més nombrosa serà la del Bages, amb 80 autobusos, el que equival 4.400 persones, segons explica el membre del secretariat nacional de l'ANC Josep Emili Puig. Els autocars de Manresa sortiran de l'estació de busos a dos quarts de 2 del migdia, i per aquest motiu els dirigents locals de l'Assemblea demanen a totes les persones que s'hagin de desplaçar amb algun dels autocars de l'ANC que arribin mitja hora abans per sortir amb puntualitat. Els autocars deixaran els participants a la manifestació a prop dels trams que hagin d'ocupar les expedicions de les diferents comarques.

«També s'ha de tenir en compte que hi ha gent que es desplaçarà a Barcelona amb cotxe o amb transport públic, i per tant la presència de bagencs a la manifestació segur que serà més gran», explica Puig. Les comarques centrals ocuparan sis dels 48 trams en què s'ha dividit el mapa de la Diada (informació en el gràfic). Majoritàriament s'aplegaran al sector de la muntanya, entre la fila zero del passeig de Gràcia i Aragó, i els carrers València i Mallorca, fins a Provença. La Cerdanya i l'Alt Urgell (que comparteixen tram) s'ubicaran al sector del Llobregat, amb la resta de comarques lleidatanes i tarragonines.

La segona comarca de la Catalunya Central que hi desplaçarà més autobusos és l'Anoia, que n'envia 38, amb 1.700 persones. «Entre aquests busos, n'hi ha de l'ANC i d'altres associacions de la comarca que han decidit organitzar-ne un de propi», explica la responsable de l'ANC a l'Anoia, Concepció Ventura. Des del Berguedà se'n desplaçaran 25, amb més de 1.300 persones; el Solsonès, set amb 400; la Cerdanya, cinc autocars amb 260 persones; l'Alt Urgell, també cinc amb 270; i el Moianès, dotze, el que representa unes 600 places.

Pel que fa les dades globals, unes 400.000 persones s'havien inscrit fins ahir per participar en la manifestació de la Diada de Catalunya al centre de Barcelona, organitzada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), segons informava l'entitat independentista en un comunicat. Ahir a la tarda, la plaça de Catalunya i la confluència entre el passeig de Gràcia i el carrer Aragó van començar a acollir els primers preparatius de la marxa que tindrà lloc avui.

El conjunt de les comarques centrals desplaçaran un total de 150 voluntaris a la manifestació de l'Onze de Setembre. La mateixa organització de l'ANC ha estipulat que hi haurà 40 voluntaris a cada tram, 25 dels quals els aporta l'assemblea territorial de la comarca corresponent, i els altres 15 provenen de les assemblees de Barcelona i ciutats de la rodalia.

Els voluntaris territorials de fora estan convocats a les 3 de la tarda, just quan es preveu que comenci a arribar la munió de gent que participarà a la gran manifestació, i s'hauran de dirigir al punt de trobada habilitat en una carpa a cada tram.

El moment culminant arribarà a les 17.14 h, en què es desplegaran quatre grans lones de 16 x 16 metres i uns 40 quilos de pes des de cadascun dels quatre braços per on es distribuiran manifestants, i un grup de voluntaris (diferents dels de les assemblees) s'encarregaran de fer-les avançar simultàniament fins a la fila zero. La idea és que tothom es vagi canviant la samarreta i es posi la de color groc d'enguany aprofitant el moment que la lona els passarà per sobre.