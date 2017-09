La crida a favor dels drets humans centra l'acte institucional

Encapçalat pel lema Llibertat, l'acte institucional de la Diada va celebrar-se ahir a l'esplanada del Born Centre de Cultura i Memòria. En aquesta ocasió, va voler-se homenatjar totes aquelles persones i col·lectius que han lluitat al llarg de la història recent per la defensa de la democràcia, la llibertat i els drets humans, com ara Rosa Parks, que l'any 1955 no va voler cedir un seien d'autobús reservat als blancs.