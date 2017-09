Forcadell: 'Guanyi el 'sí' o el 'no, el poble haurà guanyat perquè haurà votat'

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha dit que no sap si el proper 1-O guanyarà el 'sí' o el 'no' però ha afegit que passi el que passi "el poble haurà guanyat perquè haurà votat". En declaracions als mitjans després de la manifestació de la Diada, la presidenta ha destacat que aquesta deixa clar que la gent el que reclama és poder "decidir el seu futur" i ha recordat que fa sis anys que "treballa" amb aquest objectiu i ara "ho té a tocar". Forcadell ha felicitat també els ciutadans per sortir per sisè any consecutiu al carrer "massivament" i fer-ho de manera "democràtica, pacífica i lúdica". En declaracions posteriors a TV3, ha assegurat no tenir por de les conseqüències que es puguin derivar del ple que va aprovar la llei del referèndum, ni d'anar a la presó, perquè ha dit que el que va fer en tot moment és "complir" amb les seves "obligacions".

"Som un poble a qui no ens importen els orígens, ni la llengua que es parla, ni d'on venen i ni com pensen, l'únic que ens importa és construir un futur millor per a tots", ha manifestat la presidenta després de participar en la Diada des de Plaça de Catalunya.

En declaracions a TV3, la presidenta del Parlament ha assegurat no tenir por de les conseqüències que es puguin derivar de les iniciatives que es van impulsar al Parlament la darrera setmana, tampoc d'anar a la presó. "Per la defensa de que en un parlament es parli de tot, que els grups parlamentaris defensin les seves idees i la llibertat d'expressió? En el segle XXI? És clar que no", ha dit.

La presidenta ha defensat que el que va fer en el ple en que es van aprovar les lleis del referèndum i de transitorietat va ser "complir" amb les seves "funcions com a presidenta". Entre aquestes ha apuntat que hi ha permetre "que es pugui parlar de tot" i ha assegurat que el que fa és defensar la "sobirania" de la cambra catalana. "Si no hagués fet el que vaig fer no estaria complint amb les meves obligacions com a presidenta", ha dit.

En ser preguntada sobre si l'11 de setembre del 2018 la gent es tornarà a manifestar, ha dit que "alguna cosa es commemorarà" perquè "sempre hi ha motius" per mobilitzar i reclamar millores .