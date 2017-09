Forcadell nega que la Diada tingui «crispació ni tensió» i diu que els catalans sempre seran un poble «pacífic»

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha fet una crida a viure la Diada "expressant els pensaments, sentiments i creences" i, sobretot, a "viure-la amb llibertat amb l´esperança d´un futur millor". Després de fer la tradicional ofrena al monument de Rafael Casanova, Forcadell ha aprofitat per negar que, com diuen algunes veus, aquest Onze de Setembre s´estigui vivint amb més tensió i hi hagi perill de conflicte social. "Això mai. El poble de Catalunya és absolutament democràtic, pacífic. Si es pensen que hi haurà tensió i crispació, no hi haurà. La gent és pacífica i democràtica. Valls en va ser una demostració", ha explicat.

Preguntada si, fruit del procés d´independència, aquesta serà la darrera Diada amb una manifestació com la de l´ANC i Òmnium, Forcadell no ha volgut ser rotunda. "L´any que ve tornarem a sortir al carrer, perquè sortim cada any, però no serà igual, serà una altra cosa. Potser sortirem a celebrar alguna cosa, potser a demanar, depèn del moment. Sempre hi ha ocasions perquè la gent expressi com volen que sigui el futur", ha dit.

Pel que fa a la mobilització d´aquesta Diada, la presidenta creu que "la gent sortirà al carrer per expressar que vol votar". "Any rere any la gent ha sortit al carrer perquè vol decidir el seu futur. I aquest any tenim la culminació a tocar, l´1-O", ha afegit.