Horari de la manifestació de la Diada a Barcelona 2017

Barcelona torna a acollir aquest 11 de setembre del 2017 una manifestació massiva a favor del referèndum d'independència. L'horari d'inici de la manifestació de la Diada a Barcelona és a les 17.14 h. Si vols saber quins actes es fan al teu municipi consulta l'agenda de la Diada. També et narrem la diada en directe.

Enguany, el repte proposat per l'ANC és fer una creu omplint el Passeig de Gràcia i el carrer d'Aragó de Barcelona, confluint a la cruïlla entre aquestes dues artèries de la ciutat. De cada extrem de la creu, a les 17.14 en sortirà una lona de 16x16 m. Les quatre mostraran missatges de pau i llibertat i es trobaran al punt central.

A quina hora cal ser a la manifestació?



Per l'elevat volum de gent que acudirà a la manifestació de la Diada a Barcelona, l'ANC i Òmnium demanen ser força abans a lloc. Diumenge a la nit ja hi havia unes 400.000 persones apuntades, cadascuna amb un tram de la creu assignat. Concretament, s'hauria de ser al punt acordat a les 16 h. Des de una hora abans, les 15 h, no es podrà circular amb vehicle pels carrers afectats per la manifestació.

Què s'ha de fer aquesta Diada a Barcelona?



Altres anys s'havia d'aixecar un punt de cartró, fer una fila segons el color de la samarreta, assenyalar amb un punter... Aquest 2017, a la manifestació de la Diada a Barcelona, els organitzadors proposen vestir-se la samarreta oficial d´enguany, de color groc fluorescent, o una de similar, entre les 17 i les 17.14 h.

I després de les 17.14 h?



Un cop passada la onada, a la plaça de Catalunya s'interpretarà el «Cant dels ocells» en honor a les víctimes de l'atemptat del 17 d'agost. Anirà a càrrec del saxofonista Pep Poblet. També a plaça de Catalunya actuaran els Amics de les Arts, la Companyia Elèctrica Dharma i l'Orfeó Català.