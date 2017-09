Iceta exigeix a Puigdemont que reconegui que el referèndum «no es farà»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va contestar ahir al President de la Generalitat, Carles Puigdemont, que «no és cert» que la llei del referèndum sigui vigent, ja que està «suspesa» pel Tribunal Constitucional i que per això «no pot obligar ningú» a facilitar locals per l'1-O.

En declaracions als mitjans a Viladecans, Iceta va acusar Puigdemont de «derivar» responsabilitats «a qui no correspon» i va instar-lo que si s'han de fer coses «les facin ells». En tot cas, va negar que hi hagi alcaldes socialistes que facilitaran punts de votació per al referèndum i va demanar que no es faci cas d'informacions publicades a portals «de part». «Cap electe socialista se saltarà la llei», va asseverar.



Crítiques al President

Iceta va tornar a criticar que el President de la Generalitat vulgui «enfrontar» la ciutadania amb els batlles, amb relació a l'ús de locals municipals per votar l'1-O. Com ja va fer dissabte, el socialista va rebutjar la «crida temerària i irresponsable» feta per Puigdemont i li va recordar que a la llei del referèndum, matisant que està suspesa, s'especifica que el responsable de l'organització de l'1-O «era en qualsevol cas» el Govern. «Que ho demostri i si han de fer coses que les facin ells», va dir.

D'altra banda, Iceta va dir que convindria que, «com més aviat millor», el Govern «reconegués que no pot organitzar el que ha dit que vol organitzar» i va mostrar-se convençut que això però no passarà abans de la Diada.