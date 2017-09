L'Aplec del Castellvell d'Olius fixa la mirada en l'1 d'octubre

Fa vint-i-set anys que Xavier Gangolells i la seva germana Marta participen a l'Aplec independentista del Castellvell, la cita que cada any aplega el moviment sobiranista de Solsona i la seva comarca, i tots dos reconeixen que deu anys enrere no haurien imaginat que el seu somni d'una Catalunya fora de l'estat espanyol seria tan a prop com ara. Per la seva banda, Joan Puig, també militant independentista de primera fornada, recorda l'època quan la Guàrdia Civil ?lmava la tradicional pujada de l'estelada al Castell-vell amb el clar propòsit d'intimidar els participants.



Però els temps han canviat i l'ambient que es respirava ahir a la tarda al Castellvell d'Olius era una barreja d'eufòria continguda i esperança pel procés que ha de culminar amb el referèndum del proper dia 1 d'octubre.



L'acte polític celebrat ahir es va iniciar amb la col·locació d'una bandera estelada a la muralla del castell, més petita que l'ensenya gegant d'anteriors ocasions perquè l'any passat es va esquinçar per les ràfegues de vent que són habituals a la zona.



Enguany els organitzadors de l'aplec van decidir donar veu a les associacions locals compromeses amb el procés cap a la independència. Així, van parlar representants de l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), d'Òmnium Cultural, del col·lectiu de joves Arran Solsonès, del casal popular la Fura i de la Plataforma pel Sí de la comarca.



Els oradors van coincidir que el camí cap a la sobirania nacional «no serà fàcil», però també van estar d'acord que «cap tribunal ni cap llei ens ho impediran». «La por és l'instrument que utilitza l'estat per fer-nos enrere», va explicar Carles Castellana, de la Plataforma pel Sí, tot i que «la política repressiva de l'estat ens esperona a continuar la lluita ?ns al ?nal», va dir Marta Vizcarro, de l'ANC. Al seu torn, Marc Barrera, del casal la Fura, considera que «ara és l'hora de desobeir» i va alertar de la necessitat de fer campanya per la participació amb independència del sentit del vot.



Per la seva banda, Ramon Segués, president d'Òmnium Cultural a la comarca del Solsonès, va considerar que la unitat és la clau per a l'èxit del procés «davant un estat que ens tracta com una colònia, en una política hereva dels segles XV i XVI».



Finalment, Adrià Rodríguez, d'Arran, va posar en relleu el paper dels joves, que «han d'estar units i sortir al carrer».