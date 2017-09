L'huracà provoca greus inundacions a Cuba

L'huracà Irma es va allunyar a una velocitat de 13 quilòmetres per hora de Cuba, després de provocar severes inundacions costaneres durant la nit per tot el litoral nord de l'oest de l'illa, on s'ubiquen l'Havana i la turística Varadero, tot i que els seus efectes encara es van deixar notar en forma de fortes pluges. A la capital cubana es van registrar forts vents durant tota la nit, que no van causar grans estralls, tot i que sí que es va informar de danys a les teulades d'alguns habitatges i a la línia elèctrica, a més d'arbres caiguts.

El Malecón de l'Havana està inundat des de la nit de dissabte i els habitants dels edificis propers al mar van ser evacuats, unes 15.000 persones a tota la capital. «Persisteixen les fortes onades i severes inundacions costaneres a la costa nord-occidental, incloent-hi el moll de la capital. Les bandes d'alimentació de l'Irma mantenen la seva influència sobre les regions occidental i central amb pluges fortes», indicava en el seu últim butlletí l'Institut de Meteorologia de Cuba (Insmet).

Les inundacions costaneres van persistir durant el dia a tota la costa occidental, on es van registrar onades d'entre 6 i 9 metres, mentre que a la zona oriental van ser d'entre 5 i 7 metres.

Encara que l'Irma es va allunyar de Cuba, es van mantenir els vents amb força de tempesta tropical a tot el centre de l'illa i hi va haver ratxes de fins a 130 quilòmetres a la meitat nord de les províncies del centre i l'oest.

A causa de la proximitat de l'Irma, durant la nit a les províncies de l'Havana i Matanzas, on s'ubica Varadero, es van registrar forts vents, d'uns 90 quilòmetres per hora, amb ratxes que van arribar als 102 quilòmetres per hora.

A Varadero, on la infraestructura hotelera va patir nombrosos danys, hi havia dissabte a la nit allotjades 18.500 persones, de les quals 5.000 eren turistes que van ser evacuats tres dies abans dels Cayos del nord de Cuba, un altre enclavament turístic també durament colpejat per l'Irma.

D'altra banda, l'huracà José es va mantenir inalterat en categoria 4 i vents de 215 quilòmetres per hora i va continuar el seu rumb nord-oest cap a aigües obertes de l'Atlàntic, on romandrà durant els propers dies sense amenaçar zones habitades.

El José es troba 400 quilòmetres al nord-oest de les Illes de Sotavent, a les quals va afectar dissabte sense que tinguessin temps de recuperar-se dels estralls provocats aquesta setmana per l'huracà Irma.