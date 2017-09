Més d'una quinzena de ciutats a l'estranger celebren la Diada

La celebració de la Diada s'ha avançat aquest any en algunes ciutats europees, que ja van fer actes el cap de setmana passat, i s'allargarà durant els pròxims dies, combinant esdeveniments organitzats per les diferents delegacions de la Generalitat amb trobades de la societat civil mobilitzades per les assemblees de l'ANC a l'exterior, que ho veuen com «l'últim esforç cap al referèndum». Avui, 11 de setembre, les delegacions del Govern a Itàlia, Alemanya i Polònia celebraran actes. A Berlín la delegada Marie Kapretz presidirà una recepció institucional, i a Roma el delegat Luca Bellizzi assistirà a un concert de la cantant algueresa Franca Masu.