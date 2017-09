Es presenta la plataforma Berguedà pel Sí

Berga va acollir, ahir al vespre, la presentació de la Plataforma del Berguedà pel Sí (a la foto). Està integrada per diferenst entitats i partits de la comarca. Els actes començaran el 16 de setembre a Guardiola de Berguedà, Gironella i Berga, i hi participaran personalitats com l'expresidenta del Parlament Núria de Gispert i la consellera Meritxell Serret, entre d'altres