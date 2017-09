Jordi Sànchez aplaudiria pactar amb l'Estat ajornar el referèndum al 2019

El president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, ha assegurat aquest dilluns a RAC1: "Si el 29 de setembre a les 12 de la nit, Rajoy fa una oferta seriosa per plantejar un referèndum l'any 2019 jo seré el primer que aplaudiré. Perquè l'1-O no ens agrada tal com ens l'han obligat a plantejar". De fet, ha afegit: "No tinc cap mena de dubte que la majoria que ha fet possible l'aprovació de la llei del referèndum [accepti parar l´1-O per seure a negociar un referèndum acordat].

No és ni un retrocés ni per por, és per evidenciar una voluntat de diàleg que ha estat permanentment sobre la taula". A més, en declaracions als mitjans, també ha assegurat que la seva entitat té com a "única legalitat referencial" el marc jurídic que obren les lleis de desconnexió que es van aprovar aquesta setmana al Parlament. "Actuarem d'acord amb la legalitat catalana, no reconeixem la legalitat dels organismes de l'Estat", ha assegurat aquest dilluns.

"El TC, la fiscalia i el govern Rajoy ha perdut legitimitat per manca de voluntat de diàleg", ha resolt. "L'única cosa que cap govern ni fiscalia pot aturar és la voluntat de la gent de sortir a votar i gaudir del moment històric", ha sentenciat.Sànchez, que ha parlat de "valoracions optimistes" de cara a la manifestació d'aquesta tarda, creu que la Diada serà "transcendental". De fet, ha confiat que "amb tota probabilitat" s'arribi al mig miler d'inscrits". "La ciutadania ha entès que el moment històric i es tracta de sortir, de prendre el carrer cívicament, pacíficament, amb somriure; saben que l'èxit del referèndum depèn de cadascú de nosaltres", ha assegurat.

De fet, també a RAC1, ha afegit que no veu cap risc sobre possibles aldarulls aquesta tarda a la manifestació. "La gent ha desbordat amb el civisme totes les mobilitzacions i aquesta serà igual. Cada any circulen per la xarxa missatges anònims que intenten desmobilitzar fent por. No en fem cas", ha insistit. Sobre el paper dels alcaldes, Sànchez ha assegurat que totes les posicions són "legítimes" i s'ha mostrat convençut que hi haurà a Barcelona espais electorals oberts "amb normalitat". També ha donat per fet que el Govern garantirà espais alternatius per als municipis on els alcaldes no vulgui cedir locals: "Trobarem moltes solucions polièdriques i diverses, la imaginació serà molt rica; [...] les fórmules de cada municipis, respectem-les".