El Regne Unit confirma el seu compromís amb Gibraltar tot i el Brexit

La primera ministra britànica, Theresa May, va destacar el compromís del Regne Unit amb Gibraltar en el seu dia nacional i va assegurar que el govern gibraltareny estarà «totalment involucrat» en les negociacions per al Brexit. May va assegurar que «a mesura que el Regne Unit negocia la seva sortida de la Unió Europea, Gibraltar hi estarà totalment involucrat». Així mateix, en un missatge gravat i penjat a Twitter, va destacar que «davant les oportunitats i desafiaments que vénen, el Regne Unit seguirà estant fermament al vostre costat».

Durant la celebració del dia nacional de Gibraltar, el ministre principal d'aquest territori, Fabián Picardo, va assenyalar que el Penyal manté una sòlida «determinació» d'afirmar la sobirania britànica i defensar el seu «dret a l'autodenominació». Gibraltar va celebrar ahir la vint-i-cinquena edició d'aquesta commemoració, establerta l'any 1992 i que coincideix enguany amb el 50è aniversari del referèndum unilateral sobre la seva sobirania que es va celebrar el 1967, quan els gibraltarenys van decidir seguir vinculats al Regne Unit.

El ministre britànic per a Europa, Alan Duncan, va anar a Gibraltar amb motiu de la celebració, convidat per Picardo. En la seva primera visita oficial, Duncan va assenyalar que el Regne Unit continuarà reafirmant el seu suport a Gibraltar «mentre el poble de Gibraltar vulgui seguir sent britànic».