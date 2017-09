Sànchez diu als que busquen "desesperadament" les urnes que les trobaran als col·legis de l'1-O

Jordi Sànchez, president de l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) ha dit aquest dilluns als que busquen "desesperadament" les urnes i les paperetes, en un missatge implícit a la Fiscalia i a la Guàrdia Civil, que les podran trobar l'1 d'octubre "a qualsevol col·legi electoral". Ha estat una de les afirmacions de Sànchez en un discurs en què també ha afirmat que amb la convocatòria del referèndum Catalunya s'ha declarat "insubmisa" i ha "desbordat" la legitimitat "dels que volen preservar la indivisible unitat de la pàtria". També ha fet una crida directa a "Arrimadas, Albiol, Iceta i Coscubiela" perquè no s'amaguin "darrere del debat parlamentari per defugir les urnes".

Ha aprofundit en la idea de la insubmissió assegurant que "les possibles decisions del Tribunal Constitucional ja no ens vinculen", i ha afirmat: "La nostra llei és la del Parlament". En aquest sentit ha recordat que "qui avantposa la llei a les urnes, vulnera la democràcia".

El president de l'Assemblea s'ha adreçat també a la resta del poble espanyol. "No deixeu que en nom del vostre país es vulnerin els drets dels catalans. Si no, demà seran les vostres impremtes i els vostres mitjans de comunicació", ha dit en castellà, en al·lusió als escorcolls que la Guàrdia Civil ha protagonitzat els darrers dies a Constantí i a Valls.

Sànchez també ha afirmat que "de totes les revolucions possibles", la que al seu parer estan protagonitzant els partidaris del referèndum és "la més bonica", perquè és "la dels somriures, la que ens durà a l'1-O".

També ha tingut un missatge de suport per al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i a la resta del seu executiu i a la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, i els diputats de l'hemicicle: "Sabem que no ens heu fallat. Avui gràcies a vosaltres assaborim la victòria. Celebrem que ja estem convocats per al referèndum de l'1 d'octubre".