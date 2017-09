Sis anys impulsant el procés des del carrer

Afirmar que fa sis anys que empenyen des del carrer el procés cap a la independència és injust perquè ho fan des que són joves, des que els aires de llibertat van començar a oxigenar les utopies al final de la dictadura. Però aquests veterans activistes de les comarques centrals que fa dècades que lluiten per l'estat propi, per una societat més justa, van veure el seu somni a tocar amb les consultes populars del 2010 als municipis catalans. Va ser llavors quan van començar a fer créixer els independentistes del país a través de l'ANC per convertir la causa nacionalista en un moviment imparable.

«A les acaballes del franquisme ja vaig militar al PSAN i durant dècades he estat implicat en la vida política en l'àmbit municipal. Quan es va crear l'ANC a escala nacional, el 2011, van proposar que en fos membre com a representant del Bages. En aquell moment era tot molt incert i molts no ens coneixíem, però tenien com a objectiu una mobilització de gran abast», explica Josep Emili Puig.

L'ANC va anar sorgint com bolets als municipis catalans, fins que el 2012 l'entitat independentista es va convertir en una de les grans plataformes que guiaven la societat civil, tot aconseguint posar sobre l'agenda política i espa-nyola la qüestió independentista. No només l'ANC ha tingut un paper protagonista en la mobilització social. Òmnium Cultural, que fa dècades que treballa per la defensa de la llengua, ha estat una altra de les grans entitats que han conduït la societat civil.

«L'optimisme va anar creixent ràpidament. Quan vam presentar a principi del 2012 l'assemblea comarcal, vam omplir el Conservatori. És a dir, que hi havia molt interès per veure com s'havia de mobilitzar la gent per empènyer el procés», explica l'ex-coordinador a Manresa de l'ANC Josep Heras.

Arribar fins al final

Els manresans que van impulsar l'ANC al Bages tenen clar que hem entrat en unes setmanes clau en què, per fi, es decidirà el futur polític del país. «Tots aquests anys de feina culminen ara amb el referèndum, i la Diada d'aquest any ha de ser la constatació clara que el poble català vol arribar fins al final», explica Josep Lluís Gozalbo, de l'ANC de Manresa.

Per la seva banda, Josep Camprubí afegeix que «tots els avenços que s'han fet a nivell social, des de la llei del divorci a l'avortament, s'han aconseguit superant el marc legal existent».

«Hem crescut molt»

El responsable de l'ANC al Berguedà, Manel Escobet, recorda la Conferència per a l'Estat Propi del 2011, que va ser quan va néixer l'ANC. «Vam anar-hi cinc persones del Berguedà, amb les quals vam constituir el nucli de l'Assemblea al Berguedà. Hem treballat molt al llarg d'aquests anys, i hem crescut, i per aquest motiu ara, en un moment decisiu, tenim la partida ben encarrilada», explica.

Òmnium també ha tingut un paper cabdal. La responsable de l'entitat a l'Alt Urgell en forma part d'abans que el procés marqués l'agenda política. «Aquests últims anys han estat molt intensos perquè hi ha tant suport popular que som capaços de tirar endavant qualsevol iniciativa», explica la presidenta d'Òmnium a la comarca de l'Alt Urgell.