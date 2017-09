Turull: «Cadascú s'ha de demanar què farà l'1-O»

Turull amb Àngel Ros, alcalde de Lleida, en l´acte per la Diada

Turull amb Àngel Ros, alcalde de Lleida, en l´acte per la Diada estela busoms/acn

El conseller de Presidència i portaveu del Govern de la Generalitat, Jordi Turull, va fer una crida ahir als catalans a preguntar-se en quin bàndol estan davant del referèndum independentista de l'1 d'octubre suspès pel Tribunal Constitucional espanyol, entre els que «ajuden a votar o els que ajuden a impedir-ho».

Turull va afirmar en un acte institucional a Lleida amb motiu de la Diada de Catalunya que, a més d'«honrar el passat», cal pensar davant la Diada en el present i el futur de Catalunya i, així, «cadascú ha de preguntar-se: Què faràs l'1 d'octubre? Ajudar a votar o ajudar a impedir-ho?».

En l'acte, acompanyat de l'alcalde de Lleida, Àngel Ros (PSC), que no facilitarà locals per a l'1-O, el conseller va exposar que «la història ens ha convocat i és un gran honor, però també una enorme responsabilitat». Per això, «farem de tot i més i a la manera catalana, que és pacífica i democràtica, perquè el poble de Catalunya decideixi lliurement i de forma democràtica».

Turull va afirmar que l'11 de setembre el que es commemora també és «l'actitud de la gent a partir del dia 12 de voler recuperar la plenitud nacional». El conseller de Presidència va explicar que «moltes generacions sabien que ells no ho veurien, però van ser capaços de mantenir el pòsit i la consciència; van lluitar perquè sabien que un dia arribaria una generació que estaria preparada per recuperar la plenitud com a nació».

«I aquesta generació som nosaltres», va afegir Turull, tot destacant que «a la nostra generació li correspon decidir si volem aquesta plenitud i ho farem a la manera catalana i com es fa el segle XXI: votant».

El conseller va mostrar el seu suport al director del setmanari El Vallenc, objecte d'escorcolls dissabte per l'1-O, i va afirmar que «episodis com el d'ahir pensàvem que només els coneixeríem pels llibres d'història». Turull va assegurar que l'«actitud» dels ciutadans de Valls és la que «cal tenir els pròxims dies, la de defensar amb alegria, convicció i de manera pacífica el dret que tenim els catalans a votar».

Ros va afirmar senir-se «tranquil» en la seva consciència política per les afirmacions de Turull.