El 23% dels joves espanyols d'entre 18 i 24 anys ni estudia ni treballa

L'any passat, el 23% dels joves espanyols entre 18 i 24 anys ni treballava ni estava escolaritzat. Aquest és un dels dades que es desprèn de l'informe fet públic per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic en el seu últim informe "Panorama de l'Educació 2017.

Segons aquest document, la taxa d'alumnes entre 18 i 24 anys escolaritzats en 2016 a Espanya era del 58%, mentre que el 18% d'aquest grup no estava escolaritzat però sí treballant. El 23% es correspon amb els anomenats 'ninis', un percentatge que en els països de l'OCDE era solament del 15%.

Pel que fa a la taxa d'atur d'adults joves que no han completat l'educació secundària, a Espanya és del 30% (17% OCDE) enfront del 20% que han acabat (9% OCDE) i 16% (6% OCDE ) que tenen educació superior. Una altra informació que reflecteix aquest informe és que a Espanya el 35% dels joves d'entre 25 i 34 anys no arriba al nivell d'educació secundària superior, una taxa que dobla la mitjana de l'OCDE.

Així mateix, Espanya presenta una baixa proporció de joves entre les citades edats matriculades en programes de Formació Professional i capacitació laboral en comparació amb altres de l'OCDE (12% enfront del 26%), tot i que aquells amb aquesta titulació tenen una taxa d'ocupació del 74% enfront del 63% amb una titulació general.

L'informe de l'OCDE alerta que Espanya hauria de reduir l'esquerda de gènere existent al triar les àrees d'estudi, ja que la proporció de dones en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) va ser només del 12% el 2015 (19 % dels mitjans de l'OCDE) mentre estan molt presents en sectors com els de l'educació i la salut. L'OCDE recorda que els estudis superiors -enseñanza universitària i Formació Professional de grau superior- sobre Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (STEM) es consideren clau per al creixement econòmic i la innovació.

"Els estudis d'educació superior relacionats amb les ciències es veuen reemborsats en el mercat laboral, tot i que les àrees d'estudi es condicionen en gran mesura per les diferències de gènere a Espanya i als països de l'OCDE", conclou aquest organisme internacional.

Tal com passa en la majoria dels països de l'OCDE, les espanyoles tenen poca presència als estudis de STEM i, en canvi, una presència "desproporcionada" en carreres relacionades amb el sector educatiu (Espanya, 79%; OCDE, 78%) així com en salut i benestar (Espanya, 72%; OCDE, 75%). No obstant això, a pesar del bias de gènere, el 30% dels espanyols que seguien estudis superiors al nostre país van cursar alguna de les àrees STEM, una de les proporcions més elevades entre els països de l'OCDE. L'informe també recorda que "quant més alt és el nivell educatiu aconseguit, més altes són les perspectives d'empleabilitat i menor és el risc d'atur".

El document també ha fixat que els països amb programes de Formació Professional, aprenentatge i capacitació laboral "ben assentats" han demostrat ser més efectius en paliar el desempleo juvenil. Però a Espanya, només el 0,4% dels alumnes d'educació secundària es troba matriculat en programes formatius compaginant treball i estudi, un percentatge significativament inferior al promedio OCDE, un 17%.

Per altra banda, Espanya aconsegueix una escolarització pràcticament plena en educació i atenció infantil a l'edat de 3 i 4 anys, 95% i 97%, respectivament, molt per sobre de l'OCDE mitjà, 78% i 86%.

L'OCDE també ha analitzat en aquesta ocasió les hores de treball del professorat als centres públics, concretant que a Espanya els docents van dedicar (2015) menys hores netes d'ensenyament i menys temps de treball total que la mitjana de l'OCDE i la UE.