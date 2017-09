Els anoiencs fan sentir el seu clam durant «la darrera i decisiva» manifestació

Un total de 37 autobusos arribaven ahir a Barcelona transportant uns 2.000 anoiencs. Un altre bon gruix arribava en trens organitzats per l'ANC i altres entitats, a banda dels cotxes particulars. La majoria partien al migdia des de diversos punts portant els independentistes de la comarca altra vegada a la capital per la Diada. Aquestes xifres s'assimilen a les del 2015, i evidencien que la força dels de l'Anoia no defalleix.



Després de fer un mos, tothom buscava lloc al tram 102, que es va omplir amb anoiencs arribats a darrera hora, alguns dels quals van passar el dia a la ciutat. La situació era de les més privilegiades, passeig de Gràcia amb carrer València. A pocs metres d'on s'unien les línies s'hi encabien un bon grapat de persones en un espai de pocs metres quadrats.



Entre els manifestants, grups de joves i també de gent gran, però especialment famílies amb criatures. Tots amb un destí comú: «L'1 d'octubre votarem i guanyarem», deien alguns.



El David i la Marta van a la manifestació de la Diada des del 2012, i a aquesta hi han assistit amb el seu fill Miquel. Estan totalment convençuts que aquesta és la darrera manifestació perquè «l'1 d'octubre es votarà i es votarà que sí». Asseguren que assisteixen a l'acte «per reivindicar i esperar que el nostre fill tingui un país millor». També hi era la Mari Ángeles Estévez, nascuda a Motril, que es manifestava per «denunciar l'ofec que l'estat aplica a Catalu-nya», o la basca Arantxa Yaben, que mostrava un gran entusiasme i es considera catalana perquè fa 41 anys que s'està a la comarca.



Grallers, gegants i els Moixiganguers d'Igualada no van fallar i van amenitzar la tarda i van fer pair el dinar. Al final, tot van ser bones cares i ganes que l'1 d'octubre tot funcioni correctament.