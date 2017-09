Batucada als trams del Bages en una celebració que «molta gent pensa que serà l'última»

Ferran Tuneu és un manresà de 23 anys que treballa en el departament de màrqueting d'una empresa. Des del 2012, i ja d'abans, ha participat cada any als actes de la Diada. Ahir, ho va fer per primera vegada al costat d'una dotzena dels 25 integrants, com ell, del grup de batucada de Manresa Batrakes. Tots hi van anar a títol individual i, dels grups que van animar l'ambient abans dels moments crucials de la festa, va ser un dels més aplaudits. Per arribar-hi, es van apuntar a l'autocar procedent de Sant Fruitós de Bages perquè als de Manresa ja no hi van trobar lloc, i van actuar, sobretot, als trams on hi havia gent de la comarca del Bages.



Tuneu comentava que era un any especial. «Molta gent pensa que aquesta serà l'última». Això, va dir, ha «renovat la il·lusió», després que, en la Diada de l'any passat, es detectés «una mica de cansament».