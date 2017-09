Comença el curs escolar per a més d'un milió i mig d'alumnes

1.562.780 alumnes acaben aquest dimarts les vacances i tornen a les aules, i ho faran amb un reforç de 5.514 docents més que s'incorporaran als equips actuals, una part, escollits després d'una entrevista, el nou sistema de cobertura de les places perfilades. Per compensar l'augment d'alumnat respecte el curs passat, Ensenyament ha obert fins a 76 grups nous a P3 i 88 a 1r d'ESO, l'etapa que més creix en alumnat, ja que per qüestions demogràfiques, s'hi incorporen 18.000 alumnes més que el curs 2016-2017. Per fer-ho possible s'han obert 15 noves escoles, 11 de les quals en barracons i s'estrenen també, les instal·lacions d'una escola i d'un institut.

L'augment d'alumnat però també de professorat, del 7%, ha permès al Departament iniciar el curs amb una ràtio d'alumne/docent de 12,9 a Infantil i Primària i de 10,6 a ESO i Batxillerat, per la qual cosa, les classes de P3 han assolit una mitjana de ràtio de 21, mentre que a 1r d'ESO la mitjana és de 27,7, quan fa cinc anys va arribar a superar els 29 alumnes.

Un dels objectius que es fixa el Departament d'Ensenyament és millorar la taxa d'abandonament prematur, és a dir, els alumnes que no continuen estudiant més enllà de l'ESO. El repte de l'administració és que per al 2018 s'arribi al 15%, la meitat del que es registrava el 2012, que va ser del 30%. En altres índex, des del Departament s'ha destacat que ja s'arriba al 88,8% de graduats en ESO, i que la taxa de repetició ha baixat del 5% per primera vegada, al mateix temps que s'han millorat, en termes globals, els resultats a les proves PISA.

Radicalització

El curs comença marcat també pels atemptats terroristes a Barcelona i Cambrils, a partir dels quals el Departament s'ha compromès a revisar el protocol de detecció de radicalitzacions a les aules que està en vigor des de fa un any. Des d'Ensenyament es vol estendre la formació que fins ara han fet tots els directors de centres, a tots els professors, començant pels centres que ho sol·licitin. L'objectiu és donar eines als professionals per detectar amb temps comportaments de risc entre els joves catalans.

Partida oberta de beques menjador

El funcionament de les beques menjador, que el curs passat se´n van atorgar més de 100.000 per un pressupost de 68 MEUR (el dobla que fa cinc cursos) continua igual i per tant, la partida és oberta per poder arribar a totes les famílies que compleixin els requisits. Tot i les mocions parlamentàries que insten al Govern a obrir els menjadors a Secundària, Ponsatí ha replicat que no està previst cap mesura en aquesta línia. La consellera d´Ensenyament ha recalcat que recentment s´ha reunit amb els representants de les famílies i que no li han fet cap demanda en aquest aspecte.

Demandes i crítiques de la comunitat educativa

El Marc Unitari de la Comunitat Educativa no es conforma amb l'augment de plantilla per aquest curs, sinó que demana posar-se a treballar tan aviat com sigui possible amb el pressupost de 2018 i garantir que el sistema educatiu torna a créixer en recursos per començar a acostar-se al 6% del PIB que assenyala la LEC. El MUCE critica que actualment, a Catalunya, només s'hi dedicar un 2,12%, i per tant, recorden que la millora de la situació econòmica ha de revertir també sobre la qualitat de l'educació al país.

Per la seva banda, els sindicats han denunciat, abans d'aquest inici de curs, que el Departament no ha complert l'acord signat el gener passat que comprometia l'administració a substituir les vacants l'1 de setembre. Els sindicats també ha assegurat que no s'han nomenat els docents per a places de mitja jornada o d'un terç. Des del Departament s'ha assegurat que l'acord s'està complint però que la renúncia d'alguns docents en agafar una plaça assignada ha alentit el sistema i que a més, s'ha prioritzat la cobertura de les jornades senceres abans de les reduccions.