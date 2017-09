La Diada a Manresa guanya seguidors

Cinquanta entitats –entre les quals Regió7–, cinc més que l'any passat, van participar ahir a l'ofrena floral de l'acte institucional de la Diada que es va celebrar a la plaça 11 de Setembre de Manresa, que ja era plena força estona abans de començar. Enguany es va dedicar al 125è aniversari de les Bases. Als parlaments es va destacar el compromís que sempre ha tingut la ciutat amb les institucions catalanes al llarg de tota la seva història.



L'acte va començar amb el ball d'homenatge que va interpretar amb tota solemnitat Sandra Sòria, de l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages. A continuació van prendre la paraula els comissaris del 125è aniversari de les Bases, Francesc Comas i Jordi Rodó.



Comas va fer notar que els ciutadans de Manresa sempre han defensat les institucions catalanes, «com ho demostren molts fets de la història» al llarg dels últims 300 anys. Va esmentar la guerra de Successió, la del Francès i la guerra civil.



Les Bases de Manresa



Rodó, per la seva part, va manifestar que el document de les Bases de Manresa que es va redactar fa 125 anys «s'ha de considerar clau en el procés fundacional del catalanisme polític». Va recordar que va ser considerat una forma incipient de separatisme per part del govern central d'aleshores tot i ser «només un document per a una possible Constitució d'un govern regional». Per tant, «venim de lluny. No és una qüestió de quatre dies», va manifestar.



Va continuar dient que actualment la situació és diferent. «Ara es vol redactar una Constitució per a una República independent. La gran diferència és que avui hi ha un Parlament representatiu que per mandat democràtic demana el vot i donar veu al poble». Va acabar la seva intervenció dient que Manresa sempre ha estat al capdavant del país en moments clau. «Ara tampoc no tindrem por. Ara no ens fan por», va assegurar enmig d'aplaudiments.



L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, va intervenir a l'acte per afirmar que la Diada d'enguany tenia una doble significació. D'una banda, «reivindicar la nostra identitat i el nostre país», i per l'altra la coincidència amb el 125è aniversari de les Bases de Manresa, un «referent del catalanisme que ens ha d'ajudar a entendre com hem arribat fins aquí i quin camí hem de seguir».



Del context actual va remarcar que en «ple setge judicial i policial contra la voluntat de tot un país a decidir el seu futur» no és «hora de dubtes i vacil·lacions».



Democràcia és votar



Va afirmar, també, que tots els demòcrates, siguin del sí o siguin del no, han d'estar al costat del referèndum. «Tot això també ho fem per ells», va manifestar. Per això Junyent va demanar als demòcrates que no són independentistes que, si creuen realment en la democràcia, «hauríen de reclamar també el seu dret a vot».



Finalment va tenir un record per les víctimes dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils.



A continuació van començar les ofrenes florals davant la placa que recorda els «lluitadors per les llibertats nacionals de Catalu-nya». Primer ho va fer l'Ajuntament de Manresa. A l'ofrena conjunta hi havia representants del PDeCat, Esquerra Republicana, la CUP i Democràcia Municipal. Com els darrers anys, no hi van participar ni PSC ni Ciutadans.



Després van fer la seva ofrena la delegació del Govern a la Catalunya Central, amb la delegada Laura Vilagrà al capdavant, i el Consell Comarcal del Bages.



Posteriorment diverses corals de Manresa van interpretar conjuntament Els Segadors i després va començar l'ofrena floral de les entitats adherides a la Diada institucional amb un fons musical de peces de Lluís Llach adaptades per a cobla. L'acte es va acabar amb una ballada de sardanes.



El Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament de Manresa no va participar a l'acte institucional de la Diada a la capital del Bages perquè l'acte va estar presidit per l'estelada que oneja a la plaça 11 de Setembre. Així es va decidir en un acord de ple el 2013.



Enguany el PSC a Manresa va participar a l'ofrena floral que es va fer a Navarcles la vigília de l'11 de Setembre. Segons va explicar el president del grup municipal, Felip González, en un tuit, l'acte va estar presidit per «la senyera de tots i totes». L'any 2015 els socialistes de Manresa van ser a Moià, i l'any passat a Sant Fruitós de Bages, pels mateixos motius.



El Grup Municipal de Ciutadans tampoc no va prendre part en la celebració de Manresa.