«Els drets no s'han de demanar, s'exerceixen, i si avui som aquí és per dir que l'1-O votarem»

Votar l'1 d'octubre, i votar que sí. És el clam majoritari que expressaven ahir els centenars de bagencs que es van desplaçar a la Diada, amb el convenciment que aquesta haurà estat l'última gran mobilització reivindicativa pel referèndum i amb el desig unànime que també haurà estat l'última per demanar la independència. «Això ja és una qüestió de supervivència; o ens independitzem, o no sobreviurem, perquè l'atac de l'estat cada cop és més virulent», apuntava María Ruiz, de Castellbell i membre de Súmate.



El sentiment que l'1-O s'ha de poder votar era àmpliament reivindicat. I és que, «els drets no es demanen, s'exerceixen, i avui som aquí per dir que votarem». Ho afirmava així de contundent Isaías Nadales, del Pont de Vilomara, queixós que en aquest municipi «potser no hi haurà urnes, però, si no, anirem a Sant Vicenç o a Manresa, i votarem segur». L'acompanyaven Elena Regadera i la seva filla Ainhoa, i també la Luna i la Gala, dues gossetes embolcallades amb estelades fetes a mida. Mentrestant, al mig del tram, l'expedició navassenca n'havia desplegat una altra de gegant en ple passeig de Gràcia.



Joves i grans van anar omplint el tram bagenc a mesura que s'acostaven les 17.14 h. L'espera s'amenitzava amb la música de la Portàtil FM, dels grallers d'Artés, o d'actuacions castelleres. A mig matí, una de les expedicions santjoanenques ja hi era. «Hem vingut a totes les Diades, i esperem que aquesta ja sigui l'última en què haguem de sortir a defensar el país», apuntava Miquel Riera. «Que votarem, l'1-O ja ho donem per fet, però avui també venim a fer costat al Govern independentista, perquè aquesta és la Diada del sí», afegia Francesc Esclusa.



Les ganes de passar de la reivindicació a la celebració en properes Diades eren comunes en tots els comentaris. «Aquesta ha de ser l'última abans de les primeres que han de venir, ja amb un país nou», explicava Aida Camps, des de Manresa amb familiars i amics. També se'n mostrava convençut Joan Bertran, d'Artés, perquè «aquesta vegada sí que va de veritat», en referència a l'1-O. És castellonenc, tot i que fa 15 anys que viu a Catalunya, i explicava que el seu germà, que ara viu a Nova York, «ja ha votat». També des d'Artés, Nin Gallifa assegurava que l'1-O hi haurà urnes, i ho deia amb ganes d'estrenar-se en l'exercici del vot, perquè acaba de fer 18 anys.