Forn diu a Sallent que «ara és el moment de la gent»

El conseller d'Interior, Joaquim Forn, va presidir ahir al matí l'acte de celebració de la Diada Nacional de Catalunya a Sallent, juntament amb l'alcalde del municipi, David Saldoni. Forn va dir que «estem en un moment històric. Ara és el moment de la gent», alhora que va fer una crida a la mobilització.



El titular d'Interior es va referir també al discurs de la por de l'Estat espanyol, que vol impedir la celebració del referèndum l'1 d'octubre. «Nosaltres no tenim por perquè estem compromesos amb la gent. Estem convençuts del que fem i estem ajudant a exercir un dret democràtic que és anar a votar. A mi el que em faria por és renunciar als meus ideals», va dir.



Per la seva banda, l'alcalde de Sallent va aprofitar la celebració de la Diada per llençar un missatge de confiança a la ciutadania: «Us demano confiança en el Govern, i tots plegats com un sol home, com una sola dona, davant l'amenaça del soroll i la por, la força del vot. Ningú ens ho podrà impedir».



Després dels parlaments es va fer l'ofrena floral al Parc Municipal Pere Sallés. L'acte també va tenir la presència del director dels Serveis Territorials del departament d'Interior a la Catalunya Central, Eduard Freixedes; l'alcalde de Navarcles, Llorenç Ferrer; i el comissari de la Regió Central, Sergi Pla.