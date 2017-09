El govern espanyol treu pes a la manifestació i diu que ha estat «la menys nombrosa dels últims anys»

El govern espanyol considera que aquesta Diada ha estat la menys nombrosa dels últims anys perquè la majoria dels catalans no ha volgut participar en la «coartada» d'un procés «il·legal» i liderat pel «sector més radical de la política», segons van explicar ahir fonts del gabinet popular de Mariano Rajoy.



L'executiu posa èmfasi en el fet que on la societat catalana està representada «de veritat i legítimament» és al Parlament de Catalunya «i no al carrer». «El que vam veure la setmana passada és que la majoria dels independentistes ha silenciat mig Catalunya i trepitjat els seus drets de representació política», van afegir les fonts, en al·lusió al ple del Parlament que va aprovar les lleis del referèndum i de transitorietat.

«Trilers» i «xantatges»



Hores abans, el PP havia advertit que no hi haurà «cap dubte» a aplicar la llei contra aquells que busquin «incendiar el carrer» a Catalunya i aquells que intentin provocar o recorrin d'alguna forma a la violència. Així ho va subratllar el vicesecretari de Comunicació del partit, Pablo Casado, que va defensar respondre amb «moderació» i «proporcionalitat» i no caure en provocacions. Però va advertir que s'ha de respondre els «trilers» que han fet un «xantatge a l'Estat» comportant-se com un «aprofitat de discoteca, que et provoca primer perquè la primera la clavis tu».