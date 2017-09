«Com a independentista de soca-rel no falto a cap Diada. El cor pot més que el que m'impedeix l'artrosi»

Candelària Quius va ser de les primeres persones d'arribar ahir al matí al tram 402, on hi havia destinada l'expedició de Sant Joan. Ho va fer acompanyada d'altres veïns que la van ajudar a carregar i descarregar de l'autocar l'escúter elèctric amb què es mou des de fa tres anys «perquè l'artrosi m'impedeix caminar, i si no fos per la motoreta, avui no podria ser aquí». I és que es defineix com una independentista «de soca-rel», i de Diada, no se'n perd cap, ni abans que caminava, ni ara que pràcticament no ho fa, perquè «el cor pot més que allò de què em priva l'artrosi». Quius ho té clar: «Aquest moment és únic, l'1 d'octubre votarem, i ara sí que espero i desitjo que aquest any sigui l'últim que hem de sortir al carrer a reivindicar-nos». Orgullosa de fer país, Candelària es movia amb l'escúter ple de banderoles estelades. «Ho faig per mi, i en memòria del meu marit».