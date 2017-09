Una jornada d'estrena en l'Onze per viure en primera persona un moment històric

Treballa a Manresa i a Sant Joan de Vilatorrada, d'on és. Té 45 anys i, ahir, va ser a Barcelona amb cinc persones més dels dos municipis. Maria Josep Pérez, que té 45 anys, era la primera vegada que assistia a un dels multitudinaris actes de la Diada. Se la veia emocionada, i molt convençuda que la d'ahir era una data històrica. Especial. Única.



Es van traslladar a Barcelona amb vehicle privat i hi van arribar a quarts d'1 del migdia. El cotxe el van deixar en un pàrquing. Malgrat la gentada, no havien tingut cap problema per arribar. Explicava que feia tres o quatre setmanes que s'havia decidit i, una vegada acabada la celebració, li costava expressar amb paraules tot el devessall de sensacions que havia viscut. «És un aflorament dels sentiments molt important. És ser-hi i veure que tot el que s'està fent és molt especial i viure-ho en primera persona», comentava.