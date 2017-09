«Mister Chocolate» endolceix l'1-O amb unes paperetes fetes de xocolata i sucre

«Bon dia! Voldria paperetes», demana Mercè Auleda al pastisser berguedà Alberta Dorna. Aquesta clienta vol les paperetes fetes de xocolata blanca amb una calca de sucre que reprodueixen les butlletes per votar al referèndum de l'1-O. La creació del pastisser berguedà ha estat un boom. I ahir no va poder ser a la manifestació de Barcelona, a la qual acudeix cada any, perquè va obrir la botiga. Volia fer vacances però ha d'atendre les nombrosíssimes peticions que rep d'arreu per comprar-ne. Tothom en vol perquè aquesta picada d'ullet dolça ha tingut molta requesta.



Des que divendres va tenir la idea de fer una xocobutlleta no ha parat. N'ha venut a centenars. «Moltes», diu. Ha hagut de demanar més xocolata al seu proveïdor. Aquest diumenge la gent entrava a la Dolceria Pujol, l'establiment familiar que regenta, i la majoria volia butlletes. Una, dues, quatre, cinc, deu! Com Mercè Auleda. Que les va haver d'encarregar perquè la demanda és tan alta que es van esgotar. Les havia de passar a buscar a la tarda. Per què les vol? «Me les emportaré a la feina», explica rient. Auleda treballa a l'ajuntament de Barcelona. I en vol regalar uns quantes als companys. I a Ada Colau? Somriu. «Ui, no crec que pugui arribar a l'alcaldessa!», exclama.



Albert Dorna es deixa fotografiar amb les butlletes davant del seu particular mural de la fama. I és que Dorna és un fan de Bruce Sprinsteen. En aquest racó de la botiga hi té fotos emmarcades amb dedicatòries del Boss. I del compositor Elliott Murphy, que l'ha batejat com a Mister Chocolate. Dorna ha endolcit la vida dels dos talents obsequiant-los amb xocolata. Ara amoroseix la tibantor del moment polític convidant a cruspir-se unes butlletes que, tot i que sigui per encàrrec, són més fàcils de trobar que les que busca la Guàrdia Civil.